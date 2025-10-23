Департамент собственной безопасности МВД РК возглавил Талгат Шаяхметов
Приказом министра внутренних дел РК начальником департамента собственной безопасности МВД назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Талгат Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности.
В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального департамента полиции. До нового назначения работал заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД.
В ходе представления нового руководителя личному составу министр внутренних дел обозначил приоритетные задачи, подчеркнув необходимость системной перестройки подходов к обеспечению служебной дисциплины и профилактике правонарушений. Глава ведомства поручил усилить профилактическую работу, активно использовать потенциал офицерских собраний как инструмента честной и принципиальной оценки поведения сотрудников, включая общественное порицание.
Он особо отметил, что необходимо своевременно избавляться от тех, кто предает присягу, «не дожидаясь тяжких последствий».
— Полицейский и правонарушение — вещи несовместимые. Мы не имеем права мириться с этим ни при каких обстоятельствах, — подчеркнул Ержан Саденов.
Министр также напомнил, что в случае резонансных инцидентов с участием сотрудников персональную ответственность несут не только их непосредственные руководители, но и подразделения собственной безопасности.
— Мы все отвечаем — и вы, и я — за прошлое, за настоящее и за будущее службы. Все задачи должны выполняться честно, справедливо и без компромиссов с совестью, — отметил глава МВД.
Ранее глава МВД высказался о недобросовестных полицейских. Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль, а в отношении тех, кто не способен исправиться, принимались решительные кадровые меры.