Департамент собственной безопасности МВД РК возглавил Талгат Шаяхметов

Талгат Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности.

В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального департамента полиции. До нового назначения работал заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД.

В ходе представления нового руководителя личному составу министр внутренних дел обозначил приоритетные задачи, подчеркнув необходимость системной перестройки подходов к обеспечению служебной дисциплины и профилактике правонарушений. Глава ведомства поручил усилить профилактическую работу, активно использовать потенциал офицерских собраний как инструмента честной и принципиальной оценки поведения сотрудников, включая общественное порицание.

Он особо отметил, что необходимо своевременно избавляться от тех, кто предает присягу, «не дожидаясь тяжких последствий».

— Полицейский и правонарушение — вещи несовместимые. Мы не имеем права мириться с этим ни при каких обстоятельствах, — подчеркнул Ержан Саденов.

Министр также напомнил, что в случае резонансных инцидентов с участием сотрудников персональную ответственность несут не только их непосредственные руководители, но и подразделения собственной безопасности.

— Мы все отвечаем — и вы, и я — за прошлое, за настоящее и за будущее службы. Все задачи должны выполняться честно, справедливо и без компромиссов с совестью, — отметил глава МВД.

Ранее глава МВД высказался о недобросовестных полицейских. Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль, а в отношении тех, кто не способен исправиться, принимались решительные кадровые меры.