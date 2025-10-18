Это нас не красит — глава МВД высказался о недобросовестных полицейских

В ходе заседания были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев текущего года и определены приоритетные направления на предстоящий период.

Стоит отметить, что по поручению Главы государства министерство продолжает укрепление в обществе принципов «Закон и Порядок» и «нулевой терпимости» к любым правонарушениям. Комплексные меры, реализуемые ведомством, дают ощутимые результаты: с начала года число преступлений сократилось на 6 тысяч или 7%, в том числе снизилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, хулиганств и краж. Меньше совершено правонарушений в общественных местах и на улицах.

— Главное — это безопасность людей. Снижение преступлений против личности означает меньше трагедий и больше защищенности граждан, — отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

В то же время на заседании коллегии глава МВД указал на недостатки в работе и обратил внимание на требующие усиленного контроля и пересмотра подходов вопросы.

На особом контроле — дорожная безопасность. За девять месяцев по республике зарегистрировано свыше 26 тысяч ДТП. При этом в результате принятых мер наблюдается снижение числа погибших на дорогах. Министр подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. В этой связи он поручил усилить патрулирование на трассах, увеличить количество нарядов, пересмотреть маршруты патрулирования и активно внедрять цифровые решения контроля за дорожным движением.

Рассмотрены вопросы противодействия организованной преступности. За отчетный период возбуждено 70 уголовных дел за создание и руководство организованной преступной группой, в том числе 13 — в отношении транснациональных групп. К уголовной ответственности привлекаются 248 участников.

Министр поручил усилить работу по пресечению преступных схем, связанных с незаконной добычей природных и биоресурсов, а также принять комплекс мер для обеспечения сохранности грузов на международных транспортных маршрутах.

Особое внимание глава ведомства уделил борьбе со скотокрадством, подчеркнув, что в сельской местности скот является основным источником дохода для населения. Он поручил принять дополнительные меры по профилактике.

Отдельно рассмотрена борьба с семейно-бытовым насилием. В последние годы подход к профилактике таких правонарушений был кардинально пересмотрен, сделан акцент на выявление и предупреждение насилия на ранней стадии, криминализированы побои и причинение легкого вреда здоровью, создано специализированное подразделение по противодействию домашнему насилию.

За отчетный период вынесено более 70 тысяч защитных предписаний, установлено свыше 16 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. В кризисные центры было направлено 6,5 тыс. пострадавших женщин и детей. Вместе с тем министр подчеркнул, что на местах в ряде случаев запаздывает реагирование, в связи с чем поручено усилить контроль за службой участковых и жестко следить за исполнением защитных предписаний.

Не остается без внимания и подростковая преступность. Зарегистрировано около 1600 таких фактов, основная причина — слабый родительский контроль. К ответственности привлечено свыше 107 тысяч родителей за нахождение детей ночью без сопровождения взрослых и 1900 владельцев заведений, допустивших несовершеннолетних в запрещенное время. Ержан Саденов потребовал усилить совместно с акиматами адресную профилактику в семьях группы риска, активнее вовлекать подростков в ряды общественных помощников, наладить тесное взаимодействие со школами и педагогами, а также разъяснительную работу по формированию правового сознания детей.

Министр напомнил, что в Мажилисе Парламента в первом чтении принят проект нового Закона «О профилактике правонарушений». Законопроектом предусматривается вовлечение в профилактику правонарушений всех государственных органов, неправительственных организаций, предпринимателей и граждан. В законе четко определены механизмы координации, контроля и ответственности за предупреждение правонарушений. Глава МВД поставил задачу заблаговременной подготовки к внедрению норм нового закона и уже сейчас проводить разъяснительную работу.

Вопрос обеспечения дисциплины и законности в рядах личного состава рассмотрен особо. Глава ведомства подчеркнул, что при всех сложностях и рисках службы большинство сотрудников ежедневно честно выполняют свой долг.

— Ежедневно тысячи наших сотрудников совершают настоящие подвиги, достойно несут службу, защищают людей. Но единичные случаи нарушений перечеркивают весь этот труд. Это нас не красит, — отметил министр.

В связи с этим руководителям территориальных подразделений поручено по прибытии на места немедленно взяться за укрепление дисциплины в личном составе: провести индивидуальную профилактическую работу, усилить наставничество над молодыми сотрудниками, активнее применять практику открытых судов и офицерских собраний. Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль, а в отношении тех, кто не способен исправиться, принимались решительные кадровые меры.

Также было обращено внимание на ряд важных направлений оперативно-служебной деятельности, в том числе борьба с наркопреступностью, противодействие интернет-мошенничеству, миграционный контроль и др.

Министр поручил ускорить разработку Комплексного плана по борьбе с наркоманией, перейти от реагирования к превентивным мерам по интернет-мошенничествам, усилить информирование населения о способах защиты, пресекать факты незаконного привлечения иностранной рабочей силы, завершить создание центров оперативного управления в каждом районном подразделении, обеспечить повышение качества раскрытия преступлений, включая дела прошлых лет.

В завершение заседания министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что достигнутые результаты — это не повод снижать требования к качеству работы. Главная задача — обеспечение безопасности и повышение доверия граждан.

Ранее в ВКО трое полицейских осуждены за вымогательство у публичной личности,