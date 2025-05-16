В ВКО трое полицейских осуждены за вымогательство у публичной личности
В суде №2 Усть-Каменогорска вынесен приговор трем сотрудникам полиции Восточно-Казахстанской области по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным следствия, полицейские, получив информацию из личной жизни гражданина С., вступили в сговор с целью извлечения материальной выгоды.
— Обвиняемые угрожали распространением видеозаписи, затрагивающей личную жизнь потерпевшего. В обмен на её неразглашение они потребовали денежное вознаграждение, — уточнили в суде.
Как следует из материалов дела, гражданин С. передал злоумышленникам 3 млн тенге. Подсудимые вину не признали и настаивали на своей невиновности.
— Несмотря на доводы стороны защиты, суд признал вину каждого из подсудимых доказанной. Один из них приговорен к шести годам лишения свободы, двое других — к пяти с половиной годам с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, — отметили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу.
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