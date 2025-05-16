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    09:44, 16 Май 2025 | GMT +5

    В ВКО трое полицейских осуждены за вымогательство у публичной личности

    В суде №2 Усть-Каменогорска вынесен приговор трем сотрудникам полиции Восточно-Казахстанской области по делу о вымогательстве и превышении должностных полномочий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    павлодарский полицейский Жанибек Шакиров
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    По данным следствия, полицейские, получив информацию из личной жизни гражданина С., вступили в сговор с целью извлечения материальной выгоды.

    — Обвиняемые угрожали распространением видеозаписи, затрагивающей личную жизнь потерпевшего. В обмен на её неразглашение они потребовали денежное вознаграждение, — уточнили в суде.

    Как следует из материалов дела, гражданин С. передал злоумышленникам 3 млн тенге. Подсудимые вину не признали и настаивали на своей невиновности.

    — Несмотря на доводы стороны защиты, суд признал вину каждого из подсудимых доказанной. Один из них приговорен к шести годам лишения свободы, двое других — к пяти с половиной годам с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, — отметили в пресс-службе.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте суд вынес приговор ближайшему окружению «Дикого Армана».

    Теги:
    ВКО Полицейские Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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