В ВКО трое полицейских осуждены за вымогательство у публичной личности

По данным следствия, полицейские, получив информацию из личной жизни гражданина С., вступили в сговор с целью извлечения материальной выгоды.

— Обвиняемые угрожали распространением видеозаписи, затрагивающей личную жизнь потерпевшего. В обмен на её неразглашение они потребовали денежное вознаграждение, — уточнили в суде.

Как следует из материалов дела, гражданин С. передал злоумышленникам 3 млн тенге. Подсудимые вину не признали и настаивали на своей невиновности.

— Несмотря на доводы стороны защиты, суд признал вину каждого из подсудимых доказанной. Один из них приговорен к шести годам лишения свободы, двое других — к пяти с половиной годам с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, — отметили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте суд вынес приговор ближайшему окружению «Дикого Армана».