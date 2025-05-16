Суд вынес приговор ближайшему окружению «Дикого Армана»

Одним из главных фигурантов дела стал Дауир Таукеев, 1989 года рождения. Вне рамок данного уголовного процесса он ранее упоминался в СМИ как человек из ближайшего окружения Армана Джумагельдиева, известного под прозвищем Дикий Арман. В 2021 году Таукеев уже был осужден к пяти с половиной годам лишения свободы по другому делу. Однако в рамках текущего производства связь с деятельностью Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман, не устанавливалась и не являлась предметом обвинения, как и в отношении остальных подсудимых.

Судом установлено, что С.А. в период с 2018 по 2023 год предоставил в долг потерпевшему Ө.Н. сумму около 50 миллионов тенге. В дальнейшем, не добившись возврата средств, в 2023–2024 годах он самовольно изъял у потерпевшего 43 600 000 тенге. Кроме того, действуя совместно с О.Д., А.Ғ. и Т.Е., он организовал незаконное удержание самого Ө.Н. и его друга Е.Д. в гостиницах и арендованных квартирах, ограничив их свободу.

По отдельному эпизоду было установлено, что Таукеев (Т.Д.), в ноябре 2023 года, под предлогом покупки автомобиля, потребовал у того же потерпевшего 2 миллиона тенге «көрімдік» под угрозой применения насилия. Потерпевший, находясь в безвыходном положении, передал ему один миллион тенге.

Кроме того, в материалах дела отражен факт незаконного оборота оружия: О.А., находясь в Алматы, обнаружил пистолет с патронами, показал его Т.Д., но в правоохранительные органы оружие передано не было. Таким образом, оба обвиняемых незаконно владели, хранили и перевозили оружие.

Еще один эпизод связан с конфликтом в кафе на проспекте Назарбаева в мае 2024 года. По данным следствия, О.Д., в ответ на удары со стороны потерпевшего М.А., превысил пределы необходимой обороны и нанёс ему несколько ударов предметом, причинив тяжкий вред здоровью.

В ходе разбирательства суд исследовал материалы уголовного дела, включая показания подсудимых, потерпевших, свидетелей, результаты судебных экспертиз и вещественные доказательства. Прокурор просил назначить реальное наказание в виде лишения свободы всем обвиняемым, за исключением предложения о переквалификации действий О.Д. на менее тяжкий состав. Потерпевшие, в свою очередь, в ряде случаев просили суд о мягком приговоре — в частности, в связи с примирением сторон.

По итогам рассмотрения суд вынес следующий приговор: С.А. — 4 года 8 месяцев лишения свободы; Т.Д. (Дауир Таукеев) — 8 лет лишения свободы; О.А. — 4 года лишения свободы; О.Д. — 1 год лишения свободы условно (после переквалификации статьи); А.Ғ. — 1 год лишения свободы; Т.Е. — освобождён от наказания на основании ст. 68 УК РК в связи с примирением сторон.

Приговор не вступил в законную силу. Несмотря на отдельные биографические сведения фигурантов, суд рассматривал исключительно конкретные эпизоды и действия, вменяемые по данному уголовному делу, и ни одному из подсудимых не предъявлялись обвинения, связанные с криминальной деятельностью Армана Джумагельдиева.

Напомним, Армана Джумагельдиева приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о январских событиях.