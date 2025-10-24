Назначен прокурор города Актау

Дауылбай Челпеков родился 24 ноября 1990 года в городе Актау Мангистауской области. Окончил с отличием колледж «Кайнар» в городе Актау по специальности «Правоведение». Затем учился на юридическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби, получил диплом с отличием (бакалавр, магистр права).

С 2013 года работал в органах прокуратуры. Был помощником прокурора города Актау. С 2017 года — начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Актау. С февраля 2019 года работал на должности заместителя прокурора Актау. До назначения работал прокурором Мангистауской районной прокуратуры Мангистауской области.

Напомним, прежний прокурор города Актау Ерболат Абдиров был оштрафован за мелкое хулиганство.

Его временно отстранили от службы.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Абдиров был задержан в аэропорту Алматы.

Позже специализированный суд по административным правонарушениям города прекратил дело, заявив об отсутствии состава административного правонарушения.

Однако Авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал это решение.