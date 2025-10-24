Новый прокурор назначен в Атырау

Мерген Мендигалиев родился 28 ноября 1989 года в городе Атырау. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «правоведение».

Свою карьеру в органах прокуратуры начал сразу после окончания вуза, занимая различные должности, включая руководящие.

На прежнем месте работы в Мангистауской области Мерген Мендигалиев курировал вопросы защиты прав граждан и детей.

Ранее сообщалось, что прокурором города Актау был назначен Дауылбай Челпеков. В городе Рудном тоже новый прокурор, им стал старший советник юстиции Аскар Бурбаев.