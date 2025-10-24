РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:21, 24 Октябрь 2025

    Новый прокурор назначен в Атырау

    Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области. Мерген Мендигалиев ранее занимал должность начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

    Фото: РСК Мангистауской области

    Мерген Мендигалиев родился 28 ноября 1989 года в городе Атырау. Он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «правоведение».

    Свою карьеру в органах прокуратуры начал сразу после окончания вуза, занимая различные должности, включая руководящие.

    На прежнем месте работы в Мангистауской области Мерген Мендигалиев курировал вопросы защиты прав граждан и детей.

    Ранее сообщалось, что прокурором города Актау был назначен Дауылбай Челпеков. В городе Рудном тоже новый прокурор, им стал старший советник юстиции Аскар Бурбаев.

