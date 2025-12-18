Кыргызстан пока не готов к онлайн-голосованию на выборах — Садыр Жапаров

Кыргызский лидер отметил, что после выборов на встрече с международными наблюдателями обсуждалась возможность внедрения голосования в онлайн-формате.

— Проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что эта благородная инициатива может не достичь своей цели, и, наоборот, создать условия для подкупа голосов, — пояснил президент.

По его словам, для недобросовестных кандидатов и их агитаторов, неуверенных в себе, онлайн-голосование могло бы облегчить обход домов и подкуп голосов.

— Я же принял международных наблюдателей уже на следующий день после выборов. Поэтому у меня не было времени ознакомиться с видеоматериалами о нарушениях. Вечером после просмотра поступившей информации с фактами подкупа голосов избирателей, окончательно убедился, что переход к голосованию через интернет для нас пока преждевременен, — заявил Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана считает возможным внедрение такого формата, только когда кандидаты, политики, а также граждане, продающие свои голоса, станут более сознательными и изменят свое отношение.

Напомним, 30 ноября 2025 года в Кыргызстане прошли внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. Процесс голосования был полностью автоматизирован. О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь. После выборов Садыр Жапаров на встрече с международными наблюдателями заявил о планах внедрения системы онлайн-голосования на следующих парламентских выборах.

17 декабря состоялось первое заседание Жогорку Кенеша VIII созыва с участием президента КР, председателя кабинета министров и членов правительства, на котором депутаты принесли присягу.

Спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана VIII созыва избран депутат Нурланбек Тургунбек уулу.