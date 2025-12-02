РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:15, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Онлайн-голосование на выборах планируют внедрить в Кыргызстане

    Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с международными наблюдателями, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Кабар.  

    Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

    По словам лидера страны, систему онлайн-голосования планируют внедрить на следующих парламентских выборах. Такая мера позволит увеличить процент участия избирателей от 40% до 80%.

    — Ранее места депутатов с 1 по 10 в партийных списках продавали до 1 млн долларов. Некоторые депутаты даже не ходили на предвыборные встречи с избирателями, так как покупали место в списке и становились ими. Сейчас коррупционные схемы искоренены. Онлайн-голосование на президентские выборы не успеем ввести, но на следующие парламентские выборы планируем внедрить, — сказал Садыр Жапаров.

    Напомним, накануне в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш, на которых широко использовалась новая система дистанционного голосования. Процесс голосования был полностью автоматизирован.

    О том, какая явка была зафиксирована на парламентских выборах — читайте здесь.

    Кыргызстан Выборы Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
