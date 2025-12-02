Онлайн-голосование на выборах планируют внедрить в Кыргызстане

По словам лидера страны, систему онлайн-голосования планируют внедрить на следующих парламентских выборах. Такая мера позволит увеличить процент участия избирателей от 40% до 80%.

— Ранее места депутатов с 1 по 10 в партийных списках продавали до 1 млн долларов. Некоторые депутаты даже не ходили на предвыборные встречи с избирателями, так как покупали место в списке и становились ими. Сейчас коррупционные схемы искоренены. Онлайн-голосование на президентские выборы не успеем ввести, но на следующие парламентские выборы планируем внедрить, — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, накануне в Кыргызстане состоялись внеочередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш, на которых широко использовалась новая система дистанционного голосования. Процесс голосования был полностью автоматизирован.

