Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты — Касым-Жомарт Токаев

— Казахи и узбеки — братские народы и дружественные соседи, которых издревле связывают общие корни. Наш образ жизни, обычаи, культура, менталитет и языки во многом схожи, а исторические пути тесно переплетены. Благодаря этим священным ценностям двусторонние отношения развиваются беспрецедентными темпами. Между странами налажен конструктивный и активный политический диалог на высшем уровне, с каждым годом укрепляются торгово-экономические связи. В промышленной сфере реализуются инвестиционные проекты с высоким потенциалом. Мы придаем большое значение расширению регионального сотрудничества, обеспечению безопасности и стабильности. Кроме того, углубляются культурно-гуманитарные контакты двух стран. Главная цель данного визита — укрепление уз дружбы и добрососедства между братскими народами, открытие новых горизонтов многопланового сотрудничества и, в конечном итоге, вывод казахско-узбекских отношений на качественно новый уровень, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, достигнутые договоренности всецело отвечают коренным интересам двух народов и демонстрируют незыблемость казахско-узбекской дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.

— Будучи Президентом Казахстана, считаю своей обязанностью уделять первостепенное внимание развитию многопланового сотрудничества с Узбекистаном. Хотел бы подчеркнуть, что, вопреки всякого рода домыслам так называемых «экспертов», Казахстан и Узбекистан отнюдь не соперники и даже не конкуренты, а стратегические партнеры, надежные союзники, вместе идущие по пути прогресса и развития. Наши народы — истинные братья, близкие друзья, проявляющие искреннее уважение друг к другу, — заявил Президент.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее Главы двух государств провели переговоры.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.