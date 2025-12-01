РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:32, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретился с борцом сумо Ерсином Балтагулом

    В Токио состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с профессиональным борцом сумо Ерсином Балтагулом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    п
    Фото: Акорда

    Глава государства подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула. Получив образование в Японии, борец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.

    Президент также отметил, что в ходе сегодняшней аудиенции у Императора Нарухито разговор зашел и о достижениях казахстанского борца.

    Отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.

    Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

    Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где состоялись переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Санаэ Такаичи подписали Совместное заявление.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Казахстан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
