Касым-Жомарт Токаев встретился с борцом сумо Ерсином Балтагулом

Глава государства подчеркнул, что соотечественники гордятся достижениями Ерсина Балтагула. Получив образование в Японии, борец уже десять лет достойно выступает на мировом уровне, демонстрируя выдающиеся результаты.

Президент также отметил, что в ходе сегодняшней аудиенции у Императора Нарухито разговор зашел и о достижениях казахстанского борца.

Отечественный сумоист получил имя Кимбозан в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото, малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.

Напомним, 17 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию.

Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где состоялись переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Санаэ Такаичи подписали Совместное заявление.