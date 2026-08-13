Касым-Жомарт Токаев принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова

Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана подчеркнул исторический характер и особую общественно-политическую значимость текущей электоральной кампании.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность проведения выборов на основе принципа «Закон и Порядок», прозрачно и с созданием равных условий для всех участников.

Накануне семь партий выступили на одной сцене. О том, что показали первые командные дебаты на телеканале Jibek Joly, читайте в материале.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. В ходе заседания Центризбиркома представлен образец бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая.