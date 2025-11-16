Касым-Жомарт Токаев прибыл на Консультативную встречу глав государств ЦА
Президент Казахстана прибыл в Конгресс-центр Ташкента для участия в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главу государства встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.
Ранее Главы двух государств провели переговоры.
Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.
Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.
В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.