телерадиокомплекс президента РК
    11:09, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл на Консультативную встречу глав государств ЦА

    Президент Казахстана прибыл в Конгресс-центр Ташкента для участия в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Главу государства встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее Главы двух государств провели переговоры.

    Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

    Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

    В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

     

     

