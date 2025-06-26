Карагандинские фермеры страдают от нашествия сайгаков

Арстангали Акупов владеет небольшим крестьянских хозяйством в Нуринском районе Карагандинской области. Вот уже второй год фермер не может добиться справедливости либо поддержки. В прошлом году стадо сайгаков растоптало и съело более 116 гектаров посева. В этом году ситуация повторяется. Его поля находятся как раз на пути миграции диких животных.

По информации Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, по территории региона в определенные дни проходит от 50 000 до 300 тысяч особей. Они не только создают большие проблемы для крестьянских хозяйств, но и создают огромную конкуренцию домашнему скоту за пастбища и водопои.

По состоянию на май 2025 года, по данным весеннего учёта сайги без приплода, численность животных составила более 5 миллионов голов по Казахстану.

Как уверяют представители власти районных и областных акиматов, выделены силы и средства карагандинского лесхоза. Они оказывают содействие по недопущении потрав 67 крестьянским хозяйствам и фермерам трех районов Карагандинской области: Нуринского, Шетского и Абайского.

Но фермеры сетуют, что терпят многомиллионные убытки.

- В прошлом году 116 гектаров земли растоптали и съели. Мы подали иск в экономический суд. Но нам отказали. Только в моем крестьянском хозяйстве ущерб составил 11 млн 700 тысяч тенге. Это мы среднюю урожайность по району умножили на площадь, и таким образом посчитали минимальный ущерб, не считая затрат на ГСМ, оплату труда работников. Помимо экономического суда, мы писали в Министерство экологии и природных ресурсов, в Генпрокуратуру, они отписали в областную прокуратуру. А они в свою очередь написали письмо в областной акимат. Отказ суда в рассмотрении я понял так, что по республике никто еще не подавал иск и они не знают как решать этот вопрос, - говорит глава крестьянского хозяйства Арстангали Акупов.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Единственным способом защиты полей на сегодняшний день является отгон животных. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области, в борьбе с сайгаками, наносящими ущерб сельхозугодьям, задействованы все силы.

- В Карагандинской области начаты активные меры по защите посевов от сайгаков. Всего на борьбу с ними выехали 13 мобильных групп, которые распределены по трём районам: в Абайском районе работают 5 групп, в Шетском — 2 группы, в Нуринском районе — 6 групп. Общее количество задействованных сотрудников в регионе составляет 60 человек. Половина из них работает в Нуринском районе. Для патрулирования и отгона животных используется 30 единиц техники: это автомобили высокой проходимости, КАМАЗы и мотоциклы. На местах специалисты следят за тем, чтобы сайгаки не заходили на поля. Животных отгоняют, не причиняя им вреда, с целью минимизировать ущерб сельскому хозяйству, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, крестьянские хозяйства должны сами отгонять животных со своих полей. Помощь от госструктур прибывает только когда количество мигрирующих животных становится огромным.

- Хочу акцентировать на том, что мы оказываем содействие по недопущению потравы. В основном же это работа самих крестьянских хозяйств, они должны выставлять объездчиков на полях, чтобы сайга не заходила. А в случае огромной численности, тогда уже необходимо задействовать наши силы и средства помощи, - говорит руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абзал Балтабаев.

Помимо отгона животных, фермерам рекомендуют оградить свою территорию. Но и тут есть свое «но».

- Нам говорят, чтобы мы самостоятельно оградили свою территорию. Но мы ходили в территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира, чтобы уточнить, как и где мы можем установить заборы. Как оказалось, если на пути миграции сайги мы установим ограждение, и на нем погибнут животные, то за это несут ответственность те, кто ставили заборы, то есть нам придется платить штраф. Это во-первых. А во-вторых, такую площадь загородить нереально для мелких крестьянских хозяйств. Вот неподалеку от нас крупное КХ оградило свою территорию на 30 км за несколько десятков миллионов. Но ведь и это не особо помогает, сайгаки ломают эти ограждения. И к тому же такие мелкие хозяйства, как мы, не в состоянии выделить огромные суммы для установок заборов. Есть закон, который защищает диких животных, есть Конституция, которая защищает права человека, но нет закона, защищающего фермеров. Как это понять?, - возмущается глава крестьянского хозяйства Арстангали Акупов.

К слову, за гибель сайгака, даже по неосторожности, грозит штраф до 3 тысяч МРП (около 12 млн тенге) либо лишение свободы на несколько лет.

- Для сведения, сайгак не включен в Красную книгу, как некоторые думают, он находится под охраной международной конвенции CITES, регулирующей международную торговлю видами, находящимися под угрозой исчезновения. Таким образом, в Казахстане, пока добыча сайгаков запрещена. И любые попытки охоты для торговли частями являются уголовным преступлением по статье 339 УК РК, согласно которой предусмотрено наказание за незаконную добычу, транспортировку дериватов сайгака от трёх до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - добавил руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абзал Балтабаев.

В недавнем времени глава Минэкологии говорил, что охотникам могут разрешить отстрел сайгаков, но только самок. Однако и тут есть нюансы.

- Как говорят инспекторы, сайгаков и других животных нельзя отстреливать во время окота и пока приплод не подрастет. А это уже ближе к октябрю. К тому времени они все наши посевы успеют не раз растоптать и съесть, - говорит руководитель КХ Арстангали Акупов.

Агентство Kazinform направило запрос в Министерство сельского хозяйства с просьбой разъяснить ситуацию и будет ли поддержка фермерам, пострадавшим от нашествия сайгаков. Пока ждем ответа.

Тем временем, в стране обсуждают, решит ли отстрел проблему с численностью сайгаков и будут ли выплачиваться компенсации пострадавшим от сайгаков фермерам. Кроме того Казахстан решил подарить Китаю 1,5 тысячи сайгаков для расселения в западной части Китая с целью восстановления их популяции в стране. Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что около миллиона сайгаков мигрировали из Казахстана в Россию.

Также в Минэкологии ждут получения научного обоснования, которое определит сроки, место регулирования, территорию, количество, способы. На сегодняшний день 13 мясокомбинатов в Казахстане готовы принимать до 3700 голов сайгаков в сутки.

И еще шесть компаний проявили интерес к переработке мяса сайгаков в Казахстане.