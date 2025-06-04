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    19:30, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Охотникам могут разрешить отстрел только самок сайгаков - глава Минэкологии

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев прокомментировал предложение охотников передать им функции по регулированию численности сайгаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сайгаки в ЗКО
    Фото: кадр из видео

    По словам министра, такая практика уже применялась в советское время. 

    — Здесь есть много рисков. Наша степь огромна, и количество инспекторов не позволяет проследить за каждым охотником. Такая практика уже была в советское время. В один из годов, после открытия охоты, вся степь была завалена тушами сайгаков с отпиленными рогами. Поэтому в этом году мы рассматриваем возможность разрешить охоту только на самок, - сообщил Нысанбаев.

    Вопрос сейчас обсуждается с охотничьими организациями.

    Ранее сообщалось, что если ежегодно использовать 20% от популяции сайгаков в 4-5 млн голов, то только на продаже мяса можно заработать порядка 2,5 млрд долларов США.  Мясокомбинаты в Казахстане готовы принимать до 3700 голов сайгаков в сутки.

    Отметим, что численность сайгаков в Казахстане может превысить 5 млн.

    Теги:
    Популяция сайгаков Отстрел сайгаков в Казахстане Сайгак Минэкологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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