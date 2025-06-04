Охотникам могут разрешить отстрел только самок сайгаков - глава Минэкологии

По словам министра, такая практика уже применялась в советское время.

— Здесь есть много рисков. Наша степь огромна, и количество инспекторов не позволяет проследить за каждым охотником. Такая практика уже была в советское время. В один из годов, после открытия охоты, вся степь была завалена тушами сайгаков с отпиленными рогами. Поэтому в этом году мы рассматриваем возможность разрешить охоту только на самок, - сообщил Нысанбаев.

Вопрос сейчас обсуждается с охотничьими организациями.

Ранее сообщалось, что если ежегодно использовать 20% от популяции сайгаков в 4-5 млн голов, то только на продаже мяса можно заработать порядка 2,5 млрд долларов США. Мясокомбинаты в Казахстане готовы принимать до 3700 голов сайгаков в сутки.

Отметим, что численность сайгаков в Казахстане может превысить 5 млн.