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    18:10, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Мясокомбинаты в Казахстане готовы принимать до 3700 голов сайгаков в сутки

    Окончательное решение по вопросу регулирования численности сайгаков в Казахстане будет принято после получения научного заключения, передает агентство Кazinform.

    Что делать, если на дороге сайгаки или другие дикие животные — ответ КазАвтоЖол
    Фото: КазАвтоЖол

    — Мы в последние дни дожидаемся получения научного обоснования, которое нам определит сроки, место регулирования, территорию, количество, способы. Поэтому, думаю, в начале следующей недели мы уже получим, — сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате. — Мы получим и точно узнаем количество поголовья, которое будет определено для регулирования.

    Также в Сенате подняли вопрос, готовы ли мясокомбинаты к переработке мяса сайгаков, если будет принято решение.

    — На сегодняшний день по 13 (мясокомбинатам) есть готовность, где могут принять в сутки 3700 голов, — сообщил министр.

    Он отметил, что в этом году к вопросу подошли более тщательно.

    — Учитывая опыт 2023 года, мы в этом году к этому вопросу отнеслись очень ответственно. С Министерством селького хозяйства посмотрели все мясокомбинаты и увидели реальную готовность к принятию определенного объема, — добавил Нысанбаев.

    Ранее сообщалось, что если ежегодно использовать 20% от популяции в 4-5 млн голов, то только на продаже мяса можно заработать порядка 2,5 млрд долларов США. 

    Отметим, что численность сайгаков в Казахстане может превысить 5 млн. 

    Теги:
    Мясо Сайгак Минэкологии и природных ресурсов Мясо сайгаков Ерлан Нысанбаев
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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