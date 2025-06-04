Мясокомбинаты в Казахстане готовы принимать до 3700 голов сайгаков в сутки

— Мы в последние дни дожидаемся получения научного обоснования, которое нам определит сроки, место регулирования, территорию, количество, способы. Поэтому, думаю, в начале следующей недели мы уже получим, — сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате. — Мы получим и точно узнаем количество поголовья, которое будет определено для регулирования.

Также в Сенате подняли вопрос, готовы ли мясокомбинаты к переработке мяса сайгаков, если будет принято решение.

— На сегодняшний день по 13 (мясокомбинатам) есть готовность, где могут принять в сутки 3700 голов, — сообщил министр.

Он отметил, что в этом году к вопросу подошли более тщательно.

— Учитывая опыт 2023 года, мы в этом году к этому вопросу отнеслись очень ответственно. С Министерством селького хозяйства посмотрели все мясокомбинаты и увидели реальную готовность к принятию определенного объема, — добавил Нысанбаев.

Ранее сообщалось, что если ежегодно использовать 20% от популяции в 4-5 млн голов, то только на продаже мяса можно заработать порядка 2,5 млрд долларов США.

Отметим, что численность сайгаков в Казахстане может превысить 5 млн.