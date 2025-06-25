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    15:32, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Около миллиона сайгаков мигрировали из Казахстана в Россию — Минэкологии

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что передвижение сайгаков из Казахстана в Россию фиксируется с обеих сторон, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сайгаки
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов

    — По поводу численности, да, около 1 млн мы сегодня подтверждаем, — сказал министр на брифинге в Правительстве, комментируя миграцию сайгаков из Казахстана в Россию.

    По его словам, уральская популяция исторически называлась волго-уральской. Еще в советское время в летние месяцы она мигрировала на территорию РФ, что продолжается и сегодня.

    — Популяция веками уходила в степи России. Что сегодня и происходит благодаря тому, что мы обеспечили им проходы. Вы сегодня видите, в СМИ, наверное, читали, что также сегодня сайга наносит урон сельскому хозяйству приграничных областей РФ. Поэтому они принимают решение вывести ее из Красной книги, это их решение. Ну и я буквально сейчас прочитал, что в Саратовской области планируют отстрел, — добавил Ерлан Нысанбаев.

    Ранее сообщалось, что шесть компаний проявили интерес к созданию мясокомбинатов для переработки мяса сайгаков в Казахстане.

    Теги:
    Популяция сайгаков Минэкологии и природных ресурсов Россия Ерлан Нысанбаев
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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