Будут ли выплачиваться компенсации пострадавшим от сайгаков фермерам

Как сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев, ареал обитания Уральской популяции сайгаков включает Акжайыкский, Байтерекский, Бокейординский, Жанакалинский, Жанибекский, Казталовский и Таскалинский районы.

По словам Р. Зулкашева, в настоящее время по поступившим от товаропроизводителей Таскалинского и Байтерекского районов сведениям о том, что у них вытоптаны посевы, соответствующие учреждения проводят подсчеты.

— В соответствии с правилами, утвержденными приказом министра сельского хозяйства от 17 мая 2024 года, в случае нанесения сайгаками ущерба посевам, возмещение ущерба предусмотрено лишь по технологической карте при объявлении чрезвычайного положения, — говорит Р. Зулкашев.

Еще один вопрос — в последние годы руководители крестьянских хозяйств для защиты сеяных трав от сайгаков начали устанавливать столбы и огораживать свои участки проволокой.

Опыт некоторых хозяйств показывает эффективность этого способа. Конечно, это требует немалых расходов. В связи с этим возникла необходимость в выплате субсидий.

Как уточнил замруководителя управления, Министерством сельского хозяйства РК введены изменения в правила субсидирования касательно частичного возмещения расходов на инвестиционные вложения субъектов агропромышленного комплекса.

— Начиная с прошло года есть возможность субсидировать 50% расходов хозяйств на установку стальных сеток и столбов на их пастбищах. До сегодняшнего дня заявок не поступило, — сказал Р. Зулкашев.

Сайгаков стало настолько много, что они начали заходить не только на земли Жанибекского, Казталовского, Жанакалинского и Акжайыкского, но и на земли Таскалинского и Байтерекского районов, где занимаются растениеводством.

В связи с этим в Таскалинском районе было проведено специальное совещание, на котором фермеры подняли вопрос о выплате компенсаций.

Руководитель Таскалинского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Самиголла Шукуров не стал скрывать, что имеются сведения о потраве сайгаками посевов. Особенно нелегко приходится хозяйствам на территории Достыкского и Мерейского сельских округов.

По словам руководителя отдела, в Достыкском сельском округе сайгаки часто заходят на земли крестьянского хозяйства Есима Мамбетова «Карен». Также они зашли на 900 гектаров посевов Хамита Жексенова.

Такая же ситуация в крестьянском хозяйстве «Атамура» Мерейского сельского округа. Крестьяне надеются собрать урожай пшеницы, ячменя, сафлора. Но сайгаки разбрасывают и собранный житняк.

— В настоящее время восемь бригад учреждения «Охотзоопром» вместе с силами местных исполнительных органов занимаются отгоном сайгаков. Всего привлечено 20 машин, около 10 мотоциклов, установлено дежурство. Хозяйства тоже вносят свой вклад. Но сайгаки проходят в любом месте. Мы занимаемся их отгоном с утра до вечера. Специальная комиссия подсчитает, сколько гектаров посевов вытоптаны, — сказал С. Шукуров.

Руководитель крестьянского хозяйства «Карен» Есим Мамбетов сообщил, что сайгаки стали настоящим бедствием.

— Сайгаки вытаптывают наши посевы, образуются канавы. Не только мы, все страдают. Если так пойдет и дальше, мы не сможем погасить свой лизинг, кредиты. Точно обанкротимся. Земля станет такыром, хозяйства распадутся, люди останутся без работы. Сколько говорилось об этом, но решительных мер не принимается. Наверное, мы закроем свое хозяйство и переедем в город, — сказал Е. Мамбетов.

Представитель крестьянского хозяйства «Аргымак» из Актауского сельского округа Аскар Ликеров отметил, что уже устал гонять сайгаков.

— Хозяйство посеяло на 2 тысячах гектаров озимую пшеницу, суданскую траву, яровую пшеницу, ячмень и сафлор. Похоже, что наш труд пропадет, — сказал А. Ликеров.

Самый хлебный район в области — Байтерекский. Заместитель акима района Лауаз Уалиев сообщил, что фактов потравы сайгаками посевов еще не зарегистрировано.

— Был только случай захода пятидесяти сайгаков на посевы, но ущерба не нанесено. Пять бригад из учреждения «Охотзоопром» контролируют ситуацию. Местные исполнительные органы объединили силы, установлено дежурство. Кроме того, каждое хозяйство выделило по одному объездчику для охраны посевов, — сказал Л. Уалиев.

Руководитель Территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахымжанов сообщил, что в семи районах области работой по защите хозяйств от сайгаков занимаются 30 групп из учреждения «Охотзоопром».

— Инспекторы Бокейординского природного резервата, сотрудники местных исполнительных органов также оказывают помощь. Собственных сил у нас не хватает, приехали инспекторы из Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской областей. 30 групп сменяются каждые 15 дней. В настоящее время привлечено 116 человек, 74 единицы техники, — сказал Н. Рахымжанов.

По его словам, этой весной подсчет сайгаков велся и с воздуха, и на машинах. По предварительным данным, без учета приплода этого года, в регионе численность сайгаков достигла 2,3 миллиона голов.

Таким образом, обитание в ЗКО миллионов сайгаков вызывает беспокойство не только сельхозтоваропроизводителей, но и других жителей.

Ранее сообщалось, что казахстанские ученые спасают сайгаков от болезней и вымирания.