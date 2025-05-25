Учёные спасают сайгаков от болезней и вымирания

- Кайсар Жалитович, в последнее время часто поднимается вопрос о чрезмерном увеличении популяции сайгаков в Западно-Казахстанской области, а также о значительной гибели животных. Что вы думаете по этому поводу?

- В этих утверждениях есть правда. Сайгаков действительно гибнет немало. Зимой чаще всего умирают самцы, а весной - ослабленные особи, которые не могут преодолеть водные преграды. Жители степных районов регулярно сообщают о многочисленных останках животных.

Фото: Ғайсағали Сейтақ/Kazinform

При этом практически не ведутся полноценные исследования причин гибели. Ранее, когда происходила массовая смерть сайгаков, диагноз ставили стандартный - пастереллёз. Сейчас же всё чаще выявляются редкие заболевания, такие как ценуроз (в народе известный как «вертячка»), эхинококкоз и мониезиоз.

Следует также отметить, что наблюдается нашествие иксодовых клещей, которые являются переносчиками опасных инфекций. Если ситуация будет развиваться в том же духе, возможна эпидемия среди сайгаков, а впоследствии и заражение домашних животных.

- Какие меры, по вашему мнению, необходимо предпринять для предотвращения подобных последствий?

Фото: из личного архива К.Кушалиева

- На мой взгляд, необходимо системно организовать научные исследования в этой области. Для этого в Казахстане стоит создавать специализированные питомники, где сайгаков можно было бы выращивать, содержать и изучать. У нас уже есть положительный пример - питомник «Ақбөкен», функционирующий при нашем университете.

Сначала мы получили разрешение от Министерства экологии и природных ресурсов на выращивание сайгаков с самого раннего возраста.

- Вероятно, приручение дикого животного - задача не из лёгких?

Фото: из личного архива К.Кушалиева

- Конечно. Особенно сложно выкармливать новорождённых - кормление молоком из бутылочки требует немало усилий. Некоторые детёныши погибают. Поэтому мы стараемся забирать их только после того, как они получат материнское молозиво и немного окрепнут. Это значительно повышает шансы на выживание. Вначале у нас было около 200 голов, не обошлось без потерь. Позже половину мы передали в питомник в Улытауской области. В настоящее время на территории площадью 56 гектаров у нас содержится около 60 сайгаков, из них более 20 - самцы.

Один из ключевых плюсов содержания сайгаков в питомнике - возможность всестороннего научного анализа. С помощью молекулярно-генетических исследований мы можем не только определить текущие заболевания, но и спрогнозировать, каким болезням сайгаки могут быть подвержены в будущем. Кроме того, мы изучаем, какие лекарственные препараты и в каких дозировках эффективны против паразитов.

Одна из наших сотрудниц, Айгуль Кожабаева, успешно защитила докторскую диссертацию на тему паразитарных заболеваний. Также в работе активно участвуют магистранты. Помимо этого, к нам приезжают специалисты из Туркменистана и Узбекистана за консультациями и обменом опытом.

- Есть ли перспектива расширения питомника и создания подобных центров в других регионах Казахстана?

Фото: из личного архива К.Кушалиева

- Я считаю, такая возможность есть. Площадь в 56 гектаров уже недостаточна. Если расширить питомник, можно будет организовать промышленное содержание сайгаков. Например, открыть небольшие перерабатывающие комбинаты и использовать мясо сайгака. Это позволило бы регулировать численность популяции цивилизованным, бесконфликтным путём.

Подводя итог, скажу: если наладить работу специализированных питомников в местах естественного обитания сайгаков, мы от этого только выиграем.

Фото: из личного архива К.Кушалиева

Напомним, ранее мы уже публиковали мнение учёных о возможных способах регулирования численности сайгаков. По мнению вице-министра экологии и природных ресурсов Нуркена Шарбиева, стремительный рост популяции сайгаков и отсутствие четких границ их миграции создают серьезные вызовы для экосистем и сельского хозяйства, особенно в Западно-Казахстанской области.