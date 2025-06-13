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    22:02, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Решит ли отстрел проблему с численностью сайгаков – мнение главы Ассоциации экоорганизаций

    Председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева прокомментировала ситуацию с численностью сайгаков и их влиянием на посевы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    СОЛОВЬЕВА Айгуль Сагадибековна
    Фото: qazaqgreen.com

    По мнению эколога, отстрел животных – не решение проблемы. Более того, он противоречит принципам сохранения биоразнообразия.

    – Я понимаю так, что у них есть биологические маршруты, по которым следуют. И если акиматы выдают земли на пути этих маршрутов, то они просто ее топчут. Это непонимание биологической природы людьми, которые жалуются на то, что сайгаки вытаптывают почву, – отметила Соловьева.

    Она подчеркнула, что сокращение популяции может повлечь гораздо более серьезные экологические последствия.

    – Если мы будем уменьшать количество сайгаков, у нас и почва будет другая, и дефицит воды. Это цикл целый, – сказала она.

    Вопрос, по словам Соловьевой, необходимо решать научным подходом. Причем к анализу должны быть привлечены независимые специалисты.

    – Я считаю, что здесь нужно обязательно привлечь научное сообщество. Не то, которое послушное, и которым просто дали задание. А нам нужны хорошие расчеты, анализ, исследования для того, чтобы понять, что оставить, и каким образом вообще организовать, – подчеркнула она.

    Айгуль Соловьева убеждена: если создать условия, учитывающие природные маршруты и поведение животных, сайгаки перестанут наносить вред посевам.

    Ранее сообщалось, что численность сайгаков в Казахстане может превысить 5 млн.

    Предложение охотников передать им функции по регулированию численности сайгаков прокомментировал министр экологии и природных ресурсов.

    Теги:
    Мнение Мнения Экология Сайгак
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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