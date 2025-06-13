Решит ли отстрел проблему с численностью сайгаков – мнение главы Ассоциации экоорганизаций

По мнению эколога, отстрел животных – не решение проблемы. Более того, он противоречит принципам сохранения биоразнообразия.

– Я понимаю так, что у них есть биологические маршруты, по которым следуют. И если акиматы выдают земли на пути этих маршрутов, то они просто ее топчут. Это непонимание биологической природы людьми, которые жалуются на то, что сайгаки вытаптывают почву, – отметила Соловьева.

Она подчеркнула, что сокращение популяции может повлечь гораздо более серьезные экологические последствия.

– Если мы будем уменьшать количество сайгаков, у нас и почва будет другая, и дефицит воды. Это цикл целый, – сказала она.

Вопрос, по словам Соловьевой, необходимо решать научным подходом. Причем к анализу должны быть привлечены независимые специалисты.

– Я считаю, что здесь нужно обязательно привлечь научное сообщество. Не то, которое послушное, и которым просто дали задание. А нам нужны хорошие расчеты, анализ, исследования для того, чтобы понять, что оставить, и каким образом вообще организовать, – подчеркнула она.

Айгуль Соловьева убеждена: если создать условия, учитывающие природные маршруты и поведение животных, сайгаки перестанут наносить вред посевам.

Ранее сообщалось, что численность сайгаков в Казахстане может превысить 5 млн.

Предложение охотников передать им функции по регулированию численности сайгаков прокомментировал министр экологии и природных ресурсов.