Кадровые назначения в Казахстане за первую неделю 2026 года

Заместителем министра обороны назначен Аскар Мустабеков. Соответствующее распоряжение было подписано Главой государства. До назначения он возглавлял Национальный университет обороны РК.

Айдос Узакбайулы возглавил департамент государственного казначейства по Жамбылской области. Он окончил Кызылординский госуниверситет им. Коркыт-Ата по специальности «Юриспруденция» и университет «Болашақ» по специальности «Финансы», начинал карьеру в казначействе Кызылординской области. До этого занимал пост заместителя руководителя департамента по Мангистауской области.

Тимур Елеусизов назначен руководителем госучреждения «Жасыл-Алматы». Структура была создана по поручению акима Алматы Дархана Сатыбалды как современный аналог «Зеленстроя» и будет отвечать за содержание парков, скверов и набережных города. Основная задача — системный уход за зелеными территориями, наведение порядка и внедрение единого подхода к их обслуживанию.

В дочерней компании фонда «Самрук-Қазына» произошло назначение: Габидулла Абдрахимов стал заместителем председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction». Ранее занимал пост акима Шымкента, а также работал в системе госслужбы, Администрации Президента и Правительстве РК, последней его должностью был пост вице-министра культуры и спорта.

Руслан Оскенали назначен председателем правления ТОО «Корпорация Казахмыс». Он родился в 1984 году, окончил КазНУ им. аль-Фараби по специальности «Международное право» и Woodbury University (MBA), имеет значительный управленческий опыт в крупных международных и национальных компаниях, включая «Казахмыс», Alstom и General Electric. С марта 2024 года занимал пост директора по снабжению Qarmet и входил в состав Правления компании.

Кадровые перестановки в органах внутренних дел.

Департамент полиции Алматы возглавил генерал-майор Айдын Кабдулдинов. Начал службу в органах внутренних дел в 1998 году, работал в подразделениях Алматы и управлении собственной безопасности, возглавлял УСБ ДП ЗКО, с 2020 года был заместителем начальника ДП Алматы, а с января 2022 года руководил департаментом полиции Северо-Казахстанской области.

Ряд перестановок в рамках плановой ротации произошел и в других структурах МВД.