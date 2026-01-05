РУ
    Руслан Оскенали стал председателем правления Казахмыса

    Руслан Оскенали вступил в должность председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.

    Руслан Оскенали стал председателем правления Казахмыса
    Фото: Казахмыс

    Он родился в 1984 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международное право», а также Woodbury University, где получил степень MBA.

    Обладает значительным опытом управленческой деятельности в коммерческих и промышленных структурах. В разные годы занимал руководящие должности в крупных международных и национальных компаниях, включая корпорацию «Казахмыс», Alstom и General Electric.

    С марта 2024 года занимал должности директора по снабжению компании Qarmet, где отвечал за стратегическое развитие закупочной функции и оптимизацию процессов снабжения. Также в качестве члена Правления принимал участие в принятии решений по общеуправленческим вопросам компании.

    В целом его профессиональный путь включает опыт управления активами и операционной деятельностью крупных предприятий, а также реализацию стратегических проектов.

    Руслан Оскенали известен своей приверженностью высоким стандартам эффективности, уважением к ценностям корпоративной культуры и стремлением к развитию кадрового потенциала внутри организации.

    Ранее Казахмыс объявил о смене акционера.

