Руслан Оскенали стал председателем правления Казахмыса
Руслан Оскенали вступил в должность председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу компании.
Он родился в 1984 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международное право», а также Woodbury University, где получил степень MBA.
Обладает значительным опытом управленческой деятельности в коммерческих и промышленных структурах. В разные годы занимал руководящие должности в крупных международных и национальных компаниях, включая корпорацию «Казахмыс», Alstom и General Electric.
С марта 2024 года занимал должности директора по снабжению компании Qarmet, где отвечал за стратегическое развитие закупочной функции и оптимизацию процессов снабжения. Также в качестве члена Правления принимал участие в принятии решений по общеуправленческим вопросам компании.
В целом его профессиональный путь включает опыт управления активами и операционной деятельностью крупных предприятий, а также реализацию стратегических проектов.
Руслан Оскенали известен своей приверженностью высоким стандартам эффективности, уважением к ценностям корпоративной культуры и стремлением к развитию кадрового потенциала внутри организации.
Ранее Казахмыс объявил о смене акционера.