Руслан Оскенали стал председателем правления Казахмыса

Он родился в 1984 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Международное право», а также Woodbury University, где получил степень MBA.

Обладает значительным опытом управленческой деятельности в коммерческих и промышленных структурах. В разные годы занимал руководящие должности в крупных международных и национальных компаниях, включая корпорацию «Казахмыс», Alstom и General Electric.

С марта 2024 года занимал должности директора по снабжению компании Qarmet, где отвечал за стратегическое развитие закупочной функции и оптимизацию процессов снабжения. Также в качестве члена Правления принимал участие в принятии решений по общеуправленческим вопросам компании.

В целом его профессиональный путь включает опыт управления активами и операционной деятельностью крупных предприятий, а также реализацию стратегических проектов.

Руслан Оскенали известен своей приверженностью высоким стандартам эффективности, уважением к ценностям корпоративной культуры и стремлением к развитию кадрового потенциала внутри организации.

Ранее Казахмыс объявил о смене акционера.