Казахмыс объявил о смене акционера

Как сообщили в пресс-службе корпорации, соглашение подписано по совместному решению президента «Казахмыс» Владимира Кима и председателя Совета директоров Эдуарда Огай. Подписание документа является отправной точкой процесса передачи контроля. В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании.

— Вместе с тем, особое внимание будет уделено соблюдению требований законодательства Республики Казахстан. В соответствии с отраслевыми нормами, смена владельца долей или акций компаний в горно-металлургическом секторе требует получения специального разрешения Министерства промышленности и строительства, а также Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Параллельно будут проводиться процессы по уведомлению своих партнеров, кредиторов, миноритарных участников и других заинтересованных сторон. Эти меры направлены на обеспечение полной прозрачности процесса, своевременного информирования и соблюдения всех нормативных требований, включая обязательства перед лицами, вовлеченными в деятельность компании, отметили в «Казахмыс».

Согласно подписанному документу, предстоящая смена акционера не повлияет на производственные и операционные процессы, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и стабильность рабочих мест сохраняются в полном объеме. Деятельность «Казахмыса» будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов — в соответствии с действующими стратегическими планами.