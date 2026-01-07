Тимур Елеусизов назначен руководителем учреждения «Жасыл-Алматы»

Учреждение создано по поручению акима города Алматы Дархана Сатыбалды и является современным аналогом «Зеленстроя».

Предприятие будет заниматься содержанием и обслуживанием парков, скверов и набережных города. Об этом сообщили в управлении развития общественных пространств города.

Основная задача новой структуры — системный уход за зелеными территориями, наведение порядка и формирование единого подхода к их содержанию с четким распределением ответственности и ориентиром на практический результат.

Решение о создании КГУ «Жасыл-Алматы» принято с учетом накопившихся проблем в сфере управления зеленым фондом города, отсутствия единого оператора и фрагментарного подхода к уходу за зелеными насаждениями.

Ранее на сессии маслихата Алматы для обеспечения деятельности предприятия «Жасыл Алматы» из городского бюджета выделили 4,9 млрд тенге.