    14:10, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Тимур Елеусизов назначен руководителем учреждения «Жасыл-Алматы»

    Елеусизов Тимур Мэлсович назначен руководителем КГУ «Жасыл-Алматы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимур Елеусизов
    Фото: акимат Алматы

    Учреждение создано по поручению акима города Алматы Дархана Сатыбалды и является современным аналогом «Зеленстроя».

    Предприятие будет заниматься содержанием и обслуживанием парков, скверов и набережных города. Об этом сообщили в управлении развития общественных пространств города.

    Основная задача новой структуры — системный уход за зелеными территориями, наведение порядка и формирование единого подхода к их содержанию с четким распределением ответственности и ориентиром на практический результат.

    Решение о создании КГУ «Жасыл-Алматы» принято с учетом накопившихся проблем в сфере управления зеленым фондом города, отсутствия единого оператора и фрагментарного подхода к уходу за зелеными насаждениями.

    Ранее на сессии маслихата Алматы для обеспечения деятельности предприятия «Жасыл Алматы» из городского бюджета выделили 4,9 млрд тенге.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Экология Акимат Алматы Озеленение
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
