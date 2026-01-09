В нескольких регионах Казахстана назначили новых руководителей департаментов полиции

В порядке плановой ротации приказом министра внутренних дел Республики Казахстан, по согласованию с Администрацией Президента, произведён ряд кадровых назначений.

Генерал-майор полиции Айдос Рысбаев, ранее занимавший должность начальника департамента полиции на транспорте, назначен руководителем аппарата Министерства внутренних дел.

Генерал-майор полиции Мурат Кабденов, ранее занимавший должность начальника департамента полиции Туркестанской области, назначен председателем Комитета административной полиции МВД.

Генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров, ранее занимавший должность начальника департамента полиции города Алматы, назначен начальником департамента полиции Туркестанской области.

Полковник полиции Абай Жусупов, ранее занимавший должность начальника департамента полиции Актюбинской области, назначен начальником департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Генерал-майор полиции Каиркен Алиев, ранее занимавший должность начальника департамента полиции области Улытау, назначен начальником департамента полиции Актюбинской области.

Генерал-майор полиции Нурхат Уразбаев, ранее занимавший должность начальника департамента полиции Атырауской области, назначен начальником департамента полиции области Улытау.

Генерал-майор полиции Онал Бекиев, ранее занимавший должность руководителя аппарата МВД, назначен начальником департамента полиции Атырауской области.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что ротация руководящего состава направлена на дальнейшее укрепление правопорядка, повышение результативности служебной деятельности и реализацию принципа «Закон и Порядок».

Ранее сообщалось, что генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов, ранее занимавший должность начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области, назначен начальником департамента полиции города Алматы.