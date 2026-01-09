Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов получил должность в дочке Samruk-Kazyna

О назначении сообщили в пресс-службе компании. При этом там подчеркнули, что Абдрахимов не является членом правления АО «Samruk-Kazyna Construction».

— Сообщаем, 29 декабря 2025 заместителем председателя Правления по эксплуатации АО «Samruk-Kazyna Construction» был принят Габидулла Рахматуллаевич Абдрахимов, — говорится в сообщении.

Габидулла Абдрахимов родился в 1975 г. в Южно-Казахстанской области. Имеет экономическое и управленческое образование, в том числе степень магистра государственного администрирования, полученную по программе «Болашак».

В разные годы он занимал руководящие должности в системе государственной службы, Администрации Президента, Правительстве РК.

Абдрахимов занимал пост акима Шымкента с августа 2015 по октябрь 2017 года, а также с июля 2018 по июль 2019 года. Последней должностью на государственной службе для него стал пост вице-министра культуры и спорта, с которого он был освобождён в 2021 году.