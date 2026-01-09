РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:14, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов получил должность в дочке Samruk-Kazyna

    Габидуллу Абдрахимова назначен на должность заместителя председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Экс-аким Шымкента Габидулла Абдрахимов получил должность в дочке Samruk-Kazyna
    Фото: primeminister.kz

    О назначении сообщили в пресс-службе компании. При этом там подчеркнули, что Абдрахимов не является членом правления АО «Samruk-Kazyna Construction».

    — Сообщаем, 29 декабря 2025 заместителем председателя Правления по эксплуатации АО «Samruk-Kazyna Construction» был принят Габидулла Рахматуллаевич Абдрахимов, — говорится в сообщении.

    Габидулла Абдрахимов родился в 1975 г. в Южно-Казахстанской области. Имеет экономическое и управленческое образование, в том числе степень магистра государственного администрирования, полученную по программе «Болашак».

    В разные годы он занимал руководящие должности в системе государственной службы, Администрации Президента, Правительстве РК.

    Абдрахимов занимал пост акима Шымкента с августа 2015 по октябрь 2017 года, а также с июля 2018 по июль 2019 года. Последней должностью на государственной службе для него стал пост вице-министра культуры и спорта, с которого он был освобождён в 2021 году.

     

     

