17:23, 06 Январь 2026 | GMT +5
Назначен новый глава департамента госказначейства по Жамбылской области
Айдос Узакбайулы назначен руководителем департамента государственного казначейства по Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.
Айдос Узакбайулы родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата по специальности «Юриспруденция» и университет «Болашақ» по специальности «Финансы».
Начал трудовую деятельность в сфере госфинансов с должности главного специалиста в департаменте государственного казначейства по Кызылординской области.
До назначения занимал должность заместителя руководителя департамента государственного казначейства по Мангистауской области.
Ранее Аскар Мустабеков был назначен заместителем министра обороны Казахстана.