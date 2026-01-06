Назначен новый глава департамента госказначейства по Жамбылской области

Айдос Узакбайулы родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата по специальности «Юриспруденция» и университет «Болашақ» по специальности «Финансы».

Начал трудовую деятельность в сфере госфинансов с должности главного специалиста в департаменте государственного казначейства по Кызылординской области.

До назначения занимал должность заместителя руководителя департамента государственного казначейства по Мангистауской области.

