РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:23, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Назначен новый глава департамента госказначейства по Жамбылской области

    Айдос Узакбайулы назначен руководителем департамента государственного казначейства по Жамбылской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство финансов РК.

    Назначен новый глава департамента госказначейства по Жамбылской области
    Фото: Министерство финансов РК

    Айдос Узакбайулы родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт-Ата по специальности «Юриспруденция» и университет «Болашақ» по специальности «Финансы».

    Начал трудовую деятельность в сфере госфинансов с должности главного специалиста в департаменте государственного казначейства по Кызылординской области.

    До назначения занимал должность заместителя руководителя департамента государственного казначейства по Мангистауской области.

    Ранее Аскар Мустабеков был назначен заместителем министра обороны Казахстана.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Министерство финансов РК Назначения Жамбылская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают