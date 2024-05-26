Кадровые назначения в Казахстане за неделю

На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых перестановок и назначений. О наиболее значимых из них расскажет корреспондент агентства Kazinform.

Ерулан Жамаубаев назначен советником Президента Республики Казахстан.

Трудовой стаж: заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (11.2015-11.2018);

помощник Президента Республики Казахстан (29.11.03.22.2018.2019);

ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан (22.03.2019-05.2020);

министр финансов Республики Казахстан (18.05.2020, 18.01.2021, переназначен с 11.01.03.29.2022.2022);

заместитель Премьер-министра — министр финансов РК (29.03.2022, переназначен 03.04.02.06.2023.2024).

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Абзал Абдикаримов назначен на должность заместителя акима Актюбинской области. Свою трудовую деятельность начал с 2010 года в субъектах частного предпринимательства, работал на различных должностях в национальных компаниях. В 2016-2019 годах работал советником министра национальной экономики Республики Казахстан, заместителем директора Департамента, директором. В 2019-2022 годах руководил департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК и департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Нур-Султан. С января 2022 года занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

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Руфат Куттуков назначен прокурором Акмолинской области.

Трудовой стаж: прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Актюбинской области, прокуратуры Жамбылского района Жамбылской области и прокуратуры г. Атырау;

первый заместитель прокурора Карагандинской области (2018-2020);

начальник департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2020-07.2022);

прокурор Мангистауской области (27.07.2022-05.2024);

прокурор Акмолинской области (с 05.2024).

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Сырымбет Каскеев назначен заместителем Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. С 2017 по 2020 год занимал позицию главного менеджера департамента анализа и исследований АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», с 2020 по 2022 год занимал должность руководителя проекта департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». С апреля 2022 года являлся директором департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

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Аблай Казбаев стал руководителем инспекции транспортного контроля акимата СКО. Нового главу ведомства представил аким области Гауез Нурмухамбетов на заседании акимата. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта и Казахский государственный юридический университет по специальностям «строитель» и «юрист». В разные годы занимал руководящие должности в органах таможенного контроля.

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Адилбек Умралиев стал вр.и.о председателя авиакомпании Qazaq Air. В 2019 году А. Умралиев перешел на должность финансового директора в авиакомпанию из «Самрук-Қазына», где работал в блоке управления активами с 2010 года и входил в кадровый резерв. В 2007-2009 годах работал в «Қазақстан Ғарыш Сапары» и «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

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Асхат Сейсембек возглавил футбольный клуб «Ордабасы». Новый руководитель имеет прямое отношение к футболу. Ранее он занимал должности генерального директора Фонда поддержки индустрии туризма и спорта и генерального секретаря Федерации легкой атлетики РК.