Назначен новый прокурор Акмолинской области

По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года старший советник юстиции Куттуков Руфат Бауыржанович назначен прокурором Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Руфат Куттуков родился в 1978 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовой стаж:

Помощник прокурора Айтекебийского района Актюбинской области (2000);

Прокурор, старший прокурор, заместитель, начальник Управления прокуратуры Актюбинской области;

Прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Актюбинской области, прокуратуры Жамбылского района Жамбылской области и прокуратуры г. Атырау;

Первый заместитель прокурора Карагандинской области (2018-2020);

Начальник Департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2020-07.2022);

Прокурор Мангистауской области (27.07.2022-05.2024);

Прокурор Акмолинской области (с 05.2024).

Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» за вклад в укрепление законности и правопорядка. Имеет юбилейные и ведомственные медали, грамоты и благодарности. Почетный работник прокуратуры.