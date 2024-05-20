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    12:27, 20 Май 2024 | GMT +6

    Назначен новый прокурор Акмолинской области

    Прокурор Акмолинской области Куттуков Р.Б.
    Фото: пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

    По согласованию с Президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года старший советник юстиции Куттуков Руфат Бауыржанович назначен прокурором Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

     Руфат Куттуков родился в 1978 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Юриспруденция». 

    Трудовой стаж:

    • Помощник прокурора Айтекебийского района Актюбинской области (2000);
    • Прокурор, старший прокурор, заместитель, начальник Управления прокуратуры Актюбинской области;
    • Прокурор специализированной природоохранной прокуратуры Актюбинской области, прокуратуры Жамбылского района Жамбылской области и прокуратуры г. Атырау;
    • Первый заместитель прокурора Карагандинской области (2018-2020);
    • Начальник Департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2020-07.2022);
    • Прокурор Мангистауской области (27.07.2022-05.2024);
    • Прокурор Акмолинской области (с 05.2024).

    Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» за вклад в укрепление законности и правопорядка. Имеет юбилейные и ведомственные медали, грамоты и благодарности. Почетный работник прокуратуры.

    Теги:
    Назначения Прокуратура Общество Акмолинская область
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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