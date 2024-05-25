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    18:54, 24 Май 2024 | GMT +6

    Кого назначили главой Qazaq Air, проданной Вьетнаму

    Адилбек Умралиев
    Фото: qsamruk.kz

    В «Самрук-Қазына» назначили временно исполняющего обязанности председателя авиакомпании Qazaq Air, проданной вьетнамской компании SOVICO Group. Им стал финансовый директор компании и член правления Qazaq Air Адилбек Умралиев, сообщает корреспондент агентства Kazinform. 

    - С 21 мая 2024 года в соответствии с решением АО «Самрук-Қазына» временное исполнение обязанностей председателя правления АО «QAZAQ AIR» возложено на финансового директора – члена правления АО «QAZAQ AIR» Умралиева Адилбека Джумабаевича, - говорится в Telegtam-канале QAZAQ AIR. 

    Адилбек Умралиев окончил МГУ им. Ломоносова по прикладной математике и информатике, КазУЭФиМТ по финансам, получил степень МБА в European University Business School по специализации международный бизнес. Он также имеет диплом в области управления деятельностью авиакомпании (Airline Management Diploma) по программе IATA. 

    В 2019 году А. Умралиев перешел на должность финансового директора в авиакомпанию из «Самрук-Қазына», где работал в блоке управления активами с 2010 года и входил в кадровый резерв. В 2007-2009 годах работал в «Қазақстан Ғарыш Сапары» и «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». 

    Напомним, ранее сообщалось, что вьетнамская компания заинтересована взять под управление ряд аэропортов Казахстана. Об этом стало известно на встрече Президента РК Касым-Жомарта Токаева с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом в Сингапуре в мае этого года. 

    Теги:
    Самолет Авиация Назначения Аэропорт
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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