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    17:13, 23 Май 2024 | GMT +6

    Вьетнамская компания заинтересована взять под управление ряд аэропортов Казахстана

    Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом
    Фото: Акорда

    В Сингапуре Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили перспективы присутствия SOVICO Group в различных секторах казахстанской экономики в качестве потенциального инвестора.

    Глава государства подчеркнул, что намерение SOVICO Group приобрести авиакомпанию Qazaq Air свидетельствует об амбициозных планах вьетнамского конгломерата по развитию гражданской авиации в нашем регионе.

    Нгуен Тхань Хунг сообщил о заинтересованности компании взять под управление ряд аэропортов, а также направить инвестиции в логистические склады в Казахстане. Авиакомпания Vietjet Air, входящая в состав группы SOVICO, постепенно увеличивает грузовые и пассажирские перевозки через территорию нашей страны.

    Касым-Жомарту Токаеву также был представлен вариант трехстороннего партнерства с участием вьетнамских и сингапурских инвесторов, направленный на продвижение совместных проектов в различных отраслях, включая авиацию, горнодобывающую промышленность, ВИЭ, «умные города» и управление активами.

    В Сингапуре Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом
    Фото: Акорда

    Учитывая огромный опыт компании в ведении диверсифицированного бизнеса, Президент выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

    В рамках встречи было объявлено о подписании обязывающего соглашения о принципах между АО «Самрук-Казына» и Aviation Holdings Company (входит в группу SOVICO) относительно условий приобретения авиакомпании Qazaq Air. Согласно договоренностям, инвестор планирует в течение 5 лет поставить не менее 20 самолетов моделей Boeing 737-Max8 и Airbus A320/321. Подписание договора купли-продажи и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

    Кроме того, на полях Казахско-сингапурского бизнес форума между Министерством транспорта Республики Казахстан и Sovico Group был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству.

    Теги:
    Акорда Вьетнам Авиация Токаев Касым-Жомарт Аэропорт
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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