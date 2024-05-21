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    16:35, 21 Май 2024 | GMT +6

    Сырымбет Каскеев назначен зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

    сырымбет каскеев
    Фото: Агентство по стратегическому планированию и реформам РК

    Распоряжением Главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы назначен заместителем Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Сырымбет Каскеев в 2014 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика».

    В различные годы проходил курсы повышения квалификации Международного валютного фонда по финансовому программированию и политике, фискальному анализу и прогнозированию.

    С 2014 по 2016 год занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований».

    С 2016 по 2017 год работал в АО «Банк развития Казахстана» на должности главного менеджера департамента стратегии и планирования. С 2017 по 2020 год занимал позицию главного менеджера департамента анализа и исследований АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», с 2020 по 2022 год занимал должность руководителя проекта департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». С апреля 2022 года являлся директором департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Президент Казахстана Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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