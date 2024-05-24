Назначен новый президент футбольного клуба «Ордабасы»

В шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» назначен новый руководитель, который вступает в должность с 3 июня. Аким города Габит Сыздыкбеков представил его футболистам и болельщикам, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы футбольного клуба, новым руководителем стал Асхат Сейсембек.

— Новый руководитель имеет прямое отношение к футболу. Ранее он занимал должности генерального директора Фонда поддержки индустрии туризма и спорта и генерального секретаря Федерации легкой атлетики РК, — говорится в сообщении.

В ходе встречи обсудили планы и задачи футбольного клуба. Главная цель команды — защита титула чемпиона Казахстана, хорошее выступление в отборочных играх и выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Болельщики затронули тему строительства нового стадиона.

По информации пресс-службы, в ближайшее время начнется строительство спортивной арены в микрорайоне «Бозарык». После ввода в эксплуатацию нового объекта будет проведена реконструкция стадиона «Кажымукан». В районе Бадамского (Михайловского) водохранилища планируется строительство тренировочной базы для футбольного клуба, с двумя площадками — природным и искусственным покрытием.