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    13:55, 24 Май 2024 | GMT +6

    Назначен новый президент футбольного клуба «Ордабасы»

    Назначен новый президент футбольного клуба «Ордабасы»
    Фото: instagram.com/fc__ordabasy

    В шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» назначен новый руководитель, который вступает в должность с 3 июня. Аким города Габит Сыздыкбеков представил его футболистам и болельщикам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы футбольного клуба, новым руководителем стал Асхат Сейсембек.

    — Новый руководитель имеет прямое отношение к футболу. Ранее он занимал должности генерального директора Фонда поддержки индустрии туризма и спорта и генерального секретаря Федерации легкой атлетики РК, — говорится в сообщении.

    В ходе встречи обсудили планы и задачи футбольного клуба. Главная цель команды — защита титула чемпиона Казахстана, хорошее выступление в отборочных играх и выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

    Болельщики затронули тему строительства нового стадиона.

    По информации пресс-службы, в ближайшее время начнется строительство спортивной арены в микрорайоне «Бозарык». После ввода в эксплуатацию нового объекта будет проведена реконструкция стадиона «Кажымукан». В районе Бадамского (Михайловского) водохранилища планируется строительство тренировочной базы для футбольного клуба, с двумя площадками — природным и искусственным покрытием.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Назначения Шымкент Акимы
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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