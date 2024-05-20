Бывший вице-министр нацэкономики стал замакима Актюбинской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность заместителя акима Актюбинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

Абзал Абдикаримов родился в 1987 году. В 2010 году по программе «Болашак» закончил King's College London, в 2011 году – IE Business School в Испании, в 2013 году – Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Свою трудовую деятельность начал с 2010 года в субъектах частного предпринимательства, работал на различных должностях в национальных компаниях.

В 2016-2019 годах работал советником министра национальной экономики Республики Казахстан, заместителем директора Департамента, директором.

В 2019-2022 годах руководил департаментом Комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК и департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Нур-Султан.

С января 2022 года занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.