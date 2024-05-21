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    16:50, 21 Май 2024 | GMT +6

    Новое назначение в акимате СКО

    чиновник
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области назначили руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Должность занял 59-летний Аблай Казбаев, который до настоящего назначения руководил инспекцией транспортного контроля Западно-Казахстанской области. Нового главу управления представил аким области Гауез Нурмухамбетов на заседании акимата.

    Аблай Казбаев уроженец Актюбинской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта и Казахский государственный юридический университет по специальностям «строитель» и «юрист». В разные годы занимал руководящие должности в органах таможенного контроля.

    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог оставалось без руководителя три месяца, после того как его прежний глава Максат Баяхмет уволился по собственному желанию. 

    Ранее в облакимате сообщали, что в этом году отремонтируют 826 км дорог, в том числе 188 км республиканского
    значения, 570 км - местного и 67,9 км - улично-дорожная сеть. На эти цели выделят 47,4 млрд тенге. В Петропавловске с этого года намерены заняться ремонтом гравийных дорог и в течение пяти лет все их заасфальтировать. Несмотря на наводнение и нанесенный им многомиллиардный ущерб, проекты по развитию города сворачивать не намерены

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Назначения Транспорт
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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