Новое назначение в акимате СКО

В Северо-Казахстанской области назначили руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.

Должность занял 59-летний Аблай Казбаев, который до настоящего назначения руководил инспекцией транспортного контроля Западно-Казахстанской области. Нового главу управления представил аким области Гауез Нурмухамбетов на заседании акимата.

Аблай Казбаев уроженец Актюбинской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта и Казахский государственный юридический университет по специальностям «строитель» и «юрист». В разные годы занимал руководящие должности в органах таможенного контроля.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог оставалось без руководителя три месяца, после того как его прежний глава Максат Баяхмет уволился по собственному желанию.

Ранее в облакимате сообщали, что в этом году отремонтируют 826 км дорог, в том числе 188 км республиканского

значения, 570 км - местного и 67,9 км - улично-дорожная сеть. На эти цели выделят 47,4 млрд тенге. В Петропавловске с этого года намерены заняться ремонтом гравийных дорог и в течение пяти лет все их заасфальтировать. Несмотря на наводнение и нанесенный им многомиллиардный ущерб, проекты по развитию города сворачивать не намерены.