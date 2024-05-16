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    14:23, 16 Май 2024 | GMT +6

    Все проекты по развитию Петропавловска будут реализованы – аким СКО

    Все проекты по развитию Петропавловска будут реализованы – аким СКО
    Фото: акимат СКО

    Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заверил, что ни один проект по благоустройству Петропавловска заморожен не будет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Единственное, по словам главы региона, от чего временно отказались - это установка памятника, посвященного ботайской культуре, стоимостью 170 млн тенге. Он должен был располагаться на въезде в город. Г.Нурмухамбетов считает, что сейчас не лучшее время для его установки.

    Триатлон-парк в городе все-таки построят. Только место для него подберут другое. Планировалось, что парк разместится у озера Пестрого. Однако в этом году набережная оказалась под водой во время весеннего половодья.

    - Однозначно, там его делать нельзя. В этом году сделаем проект, в следующем приступим. Оптимизировали расходы в связи с последними событиями. Но ни один проект не заморозили. Сделаем, как и планировали, дворы, будем переводить грунтовые дороги в асфальт и прочие работы, - сказал Г.Нурмухамбетов.

    Ранее сообщалось, что паводок нанес региону ущерб в 73 млрд тенге. Бюджет на развитие Петропавловска при этом составляет 68 млрд тенге.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Регионы Акимат Строительство
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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