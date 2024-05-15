Ущерб от паводка в СКО составил 73 млрд тенге

По предварительным подсчетам ущерб от наводнения в Северо-Казахстанской области составил 73 млрд тенге, из них 95% приходятся на город Петропавловск и Кызылжарский район. Такие данные привел аким области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Разрушенные дороги и дома, поврежденные здания, утонувшее имущество — последствия паводка в регионе еще предстоит долго устранять. До сих пор вода стоит в 69 домах. Сложной остается ситуация в городском микрорайоне Кожевенный.

— По предварительным подсчетам сумма ущерба составляет 73 млрд тенге. Для сравнения бюджет на развитие Петропавловска в этом году составляет 68 млрд тенге. Вода в домах стоит уже месяц. В некоторых регионах она пришла и через неделю ушла. У нас же нет. Но мы рассчитываем освободить дома на Кожзаводе к концу завтрашнего дня. Воду начали откачивать только 10 дней назад. Ежесуточно откачиваем 300-350 тысяч кубометров. Отмечу, что уровень воды еще даже не упал до критического. В Петропавловске он составляет 950 см, сейчас 1050 см, — сказал аким области.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что нынешний паводок не сравним с половодьем 2017 года, которое считалось одним из самых сильных.