Ущерб от паводка в СКО составил 73 млрд тенге
По предварительным подсчетам ущерб от наводнения в Северо-Казахстанской области составил 73 млрд тенге, из них 95% приходятся на город Петропавловск и Кызылжарский район. Такие данные привел аким области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Разрушенные дороги и дома, поврежденные здания, утонувшее имущество — последствия паводка в регионе еще предстоит долго устранять. До сих пор вода стоит в 69 домах. Сложной остается ситуация в городском микрорайоне Кожевенный.
— По предварительным подсчетам сумма ущерба составляет 73 млрд тенге. Для сравнения бюджет на развитие Петропавловска в этом году составляет 68 млрд тенге. Вода в домах стоит уже месяц. В некоторых регионах она пришла и через неделю ушла. У нас же нет. Но мы рассчитываем освободить дома на Кожзаводе к концу завтрашнего дня. Воду начали откачивать только 10 дней назад. Ежесуточно откачиваем 300-350 тысяч кубометров. Отмечу, что уровень воды еще даже не упал до критического. В Петропавловске он составляет 950 см, сейчас 1050 см, — сказал аким области.
Гауез Нурмухамбетов отметил, что нынешний паводок не сравним с половодьем 2017 года, которое считалось одним из самых сильных.
— Тогда пришел 1 млрд кубометров воды за две волны. В этом году при первой волне приток составил более 3 млрд кубометров. Спрашивал у специалистов, почему вода так поднялась. В 2017 году лед был под водой, и потоки шли поверху. В этом году она подняла лед. И он срубал линии электропередач и крушил все на пути. Мы поднимали дамбы с учетом паводка 2017-го года. Однако объем воды был в разы выше. Вовремя эвакуировали людей и не допустили их гибели — это самое важное, — добавил глава региона.