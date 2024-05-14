Мощные насосы круглосуточно откачивают воду в Петропавловске

В Петропавловске продолжают откачивать воду из затопленных микрорайонов. Техника и люди работают в круглосуточном режиме. За сутки откачали более 300 тыс. кубометров воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вода из затопленного Кожевенного поселка уходит медленно. Мощные насосные станции откачивают ее на протяжении нескольких дней. Работа не прекращается ни на минуту.

- Откачка воды в Петропавловске производится в микрорайоне Подгора и Кожевенном поселке. В Кызылжарском районе водооткачивающая техника работала в поселке Тепличное. Сейчас там работы завершили. Все основные силы переброшены в Петропавловск. Уровень воды значительно снизился. Сейчас откачиваем воду из придомовых территорий. Но в Кожевенном уровень воды еще довольно высокий. Откачка производится мощными насосными станциями. Всего задействовано более 120 человек и 80 единиц водооткачивающей техники и мотопомп. Есть сложности из-за погоды и высокого уровня грунтовых вод. Это не позволяет в полной мере осушить территории, - рассказал начальник отдела предупреждения и ликвидации ЧС Сакен Агзамов.

Завершить откачку спасатели планируют в ближайшие дни. Однако результаты работы будут видны только в конце недели.

Сейчас картина в Кожевенном поселке удручающая. Вода нанесла колоссальные разрушения домам и строениям. Масштабы нынешнего наводнения несопоставимы с паводком 2017-го года, который считался одним из самых сложных.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform