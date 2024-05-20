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    08:41, 20 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства назначил советника Президента РК

    Ерулан Жамаубаев
    Фото: Правительство РК

    Распоряжением Главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен советником Президента Республики Казахстан.

    Ерулан Жамаубаев окончил Казахскую государственную академию управления (1995) по специальности «Финансы и кредит», Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова (2009) по специальности «Стратегический менеджмент» (МДА), курсы повышения квалификации (стажировки) в международных финансовых организациях и центральных (национальных) банках западных стран по следующим направлениям: «Макроэкономическая и финансовая политика», «Стратегия монетарной политики и особенности ее проведения в Европейском центральном банке», «Макроэкономическое управление», «Инструменты финансового рынка», «Финансовая стабильность»

    Трудовой стаж:

    • Преподаватель-стажер, преподаватель Казахской государственной академии управления (1996-1998);
    • Ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан (1998-2006);
    • Директор департамента координации Национального банка Республики Казахстан (2006-2014);
    • Управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (2014-2015);
    • Заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (07.2015-11.2015);
    • Заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (11.2015-11.2018);
    • Помощник Президента Республики Казахстан (29.11.03.22.2018.2019);
    • Ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан (22.03.2019-05.2020);
    • Министр финансов Республики Казахстан (18.05.2020, 18.01.2021, переназначен с 11.01.03.29.2022.2022);
    • Заместитель Премьер-министра — Министр финансов РК (29.03.2022, переназначен 03.04.02.06.2023.2024)

    Прочие должности:

    • Член Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (с 27.05.2020);
    • Член Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“ (с 25.06.2020), Член Совета директоров АО „Национальный управляющий холдинг „Байтерек“ (с 04.02.2022);
    • Председатель совета директоров АО „Фонд развития предпринимательства „Даму“ (с 04.05.2022)

    Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

    • Орден «Құрмет»;
    • Знак «Заслуженный работник Национального Банка РК»
    • Медали: юбилейные медали «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Теңгеге 20 жыл», «Астанаға 20 жыл», государственная наградная медаль «Ерен еңбегі үшін», «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (29.05.2019)
    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Президент Назначения Токаев Касым-Жомарт
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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