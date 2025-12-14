Итальянский и туркменский торговые дома в Алматы: на каком этапе проекты

Итальянский торговый дом

Идея открытия итальянского торгового дома в Алматы была озвучена Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в мае на первом саммите «Центральная Азия — Италия», прошедшем в Астане.

— Серьезный импульс в расширении торговли между нашими странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. Предлагается создать итальянский торговый дом в Алматы, — отметил ранее Президент.

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции, за прошедшие почти полгода итальянская сторона проработала проект и подтвердила готовность к его реализации. По словам вице-министра Айдара Абилдабекова, 14 октября в ходе рабочего визита казахстанской делегации в Италию состоялась встреча торговых ассоциаций двух стран. На ней были представлены результаты совместной подготовительной работы.

Коллаж: Kazinform/ Freepik

— Проект находится на завершающей стадии организационной реализации: определено место расположения, утверждена концепция и завершена инфраструктурная подготовка. В торговом доме будут предусмотрены зоны для деловых переговоров и встреч, конференционные и выставочные залы, адаптированные для проведения бизнес-форумов, презентаций и институциональных мероприятий, — говорится в ответе вице-министра.

Кроме того, в пространстве торгового дома планируется создание современной цифровой инфраструктуры и постоянной выставочной зоны, где будут представлены промышленные, дизайнерские и технологические решения Италии и Казахстана.

— В целях предоставления зарубежным партнерам актуальной информации о возможностях сотрудничества и мерах государственной поддержки планируется размещение информационных пунктов казахстанских институтов развития — «Kazakh Invest», «QazTrade», «Kazakh Export» и «Kazakh Tourism». Казахско-итальянский торговый дом должен стать устойчивой площадкой и центром поддержки бизнеса, ориентированным на углубление экономического сотрудничества между двумя странами, — отметил Айдар Абилдабеков.

По его словам, объект будет способствовать развитию торговли и инвестиций, сопровождению иностранных инвесторов, трансферу технологий и знаний, выходу малого и среднего бизнеса на международные рынки, а также продвижению совместных проектов. В перспективе торговый дом станет инструментом развития совместных производств и продвижения модели промышленного сотрудничества «Made with Italy».

Туркменский торговый дом

Параллельно прорабатывается вопрос создания торговых домов между Казахстаном и Туркменистаном. Ранее стало известно о подготовке проекта постановления Правительства о подписании межправительственного соглашения «О создании торговых домов в Республике Казахстан и Туркменистане».

Согласно документу, в Алматы будет открыт туркменский торговый дом, а в Ашхабаде — казахстанский. В Министерстве торговли и интеграции уточнили, что соглашение в настоящее время находится на стадии согласования с туркменской стороной.

— В настоящее время проект соглашения прорабатывается с туркменской стороной, ожидаются дополнения. После полной готовности проекта документа будет осуществлено его подписание. Для открытия туркменского торгового дома определена территория города Алматы, для открытия торгового дома Казахстана — город Ашхабад, — сообщили в ведомстве.

Фото: МИД РК

Как отметил Айдар Абилдабеков, казахстанско-туркменский торговый дом задуман не просто как демонстрационная площадка, а как полноценная экосистема поддержки экспорта. На базе торгового дома будет организована постоянно действующая ярмарка, а также будут оказываться логистические и маркетинговые услуги и проводиться торгово-экономические миссии.

— В дальнейшем вопрос открытия торгового дома в городе Алматы будет реализовываться Министерством торговли и интеграции в соответствии с подписанными международными документами, а также договоренностями, достигнутыми по итогам двусторонних переговоров с другими государствами, — говорится в ответе.

Экономика, логистика и политика: зачем нужны торговые дома

Главный эксперт отдела глобальной экономики и устойчивого развития KISI Нурсултан Усманов отмечает, что открытие иностранных торговых домов в Алматы является важным инструментом системного укрепления двусторонних экономических связей. Торговые дома способствуют не только росту товарооборота, но и развитию инвестиционного, логистического и технологического сотрудничества.

— Во-первых, торговые дома — это институциональная площадка прямой поддержки экспорта и импорта. Они позволяют зарубежным товарам эффективно выходить на рынок Казахстана, а отечественным предприятиям — расширять доступ к новым рынкам. Такие структуры собирают рыночную информацию, проводят маркетинговый анализ и оказывают бизнесу конкретную коммерческую поддержку. Во-вторых, торговые дома являются каналом привлечения инвестиций. Зарубежные компании через них лучше понимают бизнес-среду Казахстана, находят партнеров и изучают возможности производственной кооперации. Это способствует созданию совместных предприятий и росту взаимодействия в обрабатывающей промышленности, — отметил он.

Отдельное значение, по мнению эксперта, имеет влияние торговых домов на логистическую инфраструктуру. Их интеграция с хабами, складами и дистрибуционными сетями позволяет оптимизировать цепочки поставок и снизить издержки.

— С политической точки зрения открытие таких объектов укрепляет двустороннее доверие и стратегическое партнерство. Появление торгового дома — это наглядный признак углубления прагматичного характера межгосударственных отношений. Открытие в Алматы афганского, туркменского и итальянского торговых домов — практический шаг, направленный на расширение региональных и глобальных экономических связей Казахстана. Это не только усиливает экспортный потенциал страны, но и открывает путь для новых инвестиций и технологических партнерств, — пояснил он.

Казахстанские торговые дома за рубежом

Эксперт также подчеркнул важность открытия торговых домов Казахстана в таких городах, как Кабул, Минск и Ашхабад. По его словам, эти объекты расширяют географию казахстанского экспорта и обеспечивают бизнесу институциональную поддержку на внешних рынках.

— Во-первых, торговые дома Казахстана — это центры продвижения экспорта. Они представляют продукцию казахстанских производителей на местных рынках, проводят исследования и помогают выходить на торговые площадки. Это особенно важно для таких отраслей, как пищевая промышленность, производство строительных материалов, металлопродукция и химия. Во-вторых, такие торговые дома выполняют роль «единого окна» для бизнеса, предоставляя информацию о рынке и партнерах, организуя B2B-встречи, выставки и презентации продукции, — отметил эксперт.

Он добавил, что торговые дома Казахстана за рубежом создают возможности для формирования совместных предприятий и углубления кооперации в агропромышленном комплексе, промышленности и логистике.

Напомним, что в январе–июне 2025 года в Казахстане было введено в эксплуатацию 54 торговых дома общей площадью 87,3 тысячи квадратных метров.