Казахстанский торговый дом откроют в Беларуси

Как говорится в сообщении, цель проекта — укрепить деловые связи и расширить сотрудничество между компаниями двух стран. Координацию всех этапов берет на себя QazTrade при Минторговле РК.



На первом этапе определен перечень казахстанской продукции и ключевые каналы ее выхода в местную розницу. Далее планируется расширение ассортимента, развитие партнерских программ и подготовка к открытию офлайн-площадки.



В ходе рабочей поездки в Минск министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева принял Премьер министр Республики Беларусь Александр Турчин. Главным итогом переговоров стала договоренность о создании в Республике Беларусь Казахстанского торгового дома на базе QazTrade, который станет постоянной площадкой для продвижения отечественных товаров. Стороны также обсудили динамику двустороннего торгово экономического сотрудничества и отметили устойчивый рост товарооборота и потенциал его дальнейшего увеличения.

— Мы видим реальный потенциал для роста взаимных поставок. Казахстанские компании готовы осваивать новые ниши, и формируемый механизм позволит делать это более эффективно, — отметил Арман Шаккалиев.

За восемь месяцев 2025 года товарооборот между Казахстаном и Беларусью достиг 739,5 млн долларов, увеличившись на 19,9% по сравнению с прошлым годом. Экспорт Казахстана в Беларусь вырос до 183,2 млн долларов (+55,2%), импорт белорусских товаров в Казахстан составил 556,3 млн долларов (+11,6%).

Отдельное внимание стороны уделили промышленной кооперации, которая остается одним из ключевых направлений взаимодействия. На данный момент реализуется 12 совместных проектов общей стоимостью 204 млн долларов с созданием порядка 1,7 тыс. рабочих мест. На предприятиях казахстанско-белорусского сотрудничества собираются тракторы, зерно и кормоуборочные комбайны, двигатели, пожарная и коммунальная техника, лифтовое оборудование, карьерная и шахтная техника. Продолжается работа по повышению локализации производств и расширению выпуска техники.

— Наши взаимоотношения с Республикой Казахстан имеют особый статус. Мы очень ценим те отношения, которые у нас сложились благодаря лидерам двух государств. Все вопросы находятся на особом контроле в правительстве, — сказал Александр Турчин.

Миссия также включала бизнес-форум и двусторонние переговоры, где компании обсудили новые направления сотрудничества. QazTrade и Белорусская универсальная товарная биржа договорились о совместной работе в сфере биржевой торговли, а с Национальным центром маркетинга подписан меморандум об обмене аналитикой и продвижении товаров. Эти договоренности облегчат выход производителей на рынок и укрепят экономические связи двух стран.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов. Рассмотрены планы по увеличению двустороннего товарооборота, углублению сотрудничества в области инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, цифровой индустрии и ИИ, а также в сферах транспорта и логистики, здравоохранения, туризма.