Казахстан и Туркменистан создадут торговые дома для укрепления экономического сотрудничества

Проект разработан для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, укрепления взаимных связей и содействия росту товарооборота на принципах взаимной выгоды и партнерства.

— Документ опирается на положения Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Туркменистаном (1993 год), Договора о стратегическом партнерстве (2017 год) и Совместного заявления Президентов двух стран от 15 октября 2021 года. Соглашение направлено на создание благоприятных условий для взаимодействия бизнес-сообществ и стимулирование экономической активности между Казахстаном и Туркменистаном, — говорится в сообщении.

Согласно проекту, на территориях двух государств планируется учреждение торговых домов — в Алматы будет создан Торговый дом Туркменистана в Казахстане, а в Ашхабаде Торговый дом Казахстана в Туркменистане. Учреждения станут площадками для продвижения национальных товаров и услуг, проведения выставок, маркетинговых мероприятий, а также обмена опытом между предпринимателями двух стран.

Проект также предусматривает, что правительства Казахстана и Туркменистана окажут содействие в регистрации торговых домов, предоставлении помещений, развитии логистической инфраструктуры и создании условий для эффективной работы предприятий.

Реализация соглашения позволит укрепить долгосрочные связи между Казахстаном и Туркменистаном, повысить объемы взаимной торговли и создать устойчивую инфраструктуру для экономического сотрудничества.

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан опубликовало проект постановления, с 12.11.2025 по 17.11.2025 года на интернет-портале «Открытые НПА» будет проходить публичное обсуждение данного проекта.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью.