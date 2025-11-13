РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:28, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью

    Сенаторы ратифицировали Соглашение между Правительством РК и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Как рассказал депутат Евгений Больгерт, соглашение было подписано 10 октября 2024 года в Ашхабаде в рамках официального визита Главы государства в Туркменистан.

    Документ создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:

    • Организованную преступность, терроризм и экстремизм (включая их финансирование).
    • Коррупционные и экономические преступления.
    • Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность).
    • Предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений.

    Сотрудничество осуществляется через:

    • Исполнение взаимных запросов.
    • Обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией.
    • Обмен опытом, специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.

    Таким образом, документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций.

    По словам сенатора, Казахстан имеет аналогичные соглашения с более чем 20 странами (включая Турцию, Узбекистан, Францию, ОАЭ и другие).

    Ранее Сенат ратифицировал Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах — участниках СНГ.

     

    Теги:
    Сотрудничество Борьба с преступностью Международные отношения Туркменистан
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
