Казахстан и Туркменистан объединят усилия в борьбе с преступностью
Сенаторы ратифицировали Соглашение между Правительством РК и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как рассказал депутат Евгений Больгерт, соглашение было подписано 10 октября 2024 года в Ашхабаде в рамках официального визита Главы государства в Туркменистан.
Документ создает правовую основу для эффективного взаимодействия и охватывает весь комплекс современных угроз, включая:
- Организованную преступность, терроризм и экстремизм (включая их финансирование).
- Коррупционные и экономические преступления.
- Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность).
- Предусматривает возможность расширения сотрудничества по иным видам преступлений.
Сотрудничество осуществляется через:
- Исполнение взаимных запросов.
- Обмен оперативно-розыскной и криминалистической информацией.
- Обмен опытом, специалистами, а также содействие в обучении и повышении квалификации правоохранительных органов.
Таким образом, документ обеспечивает не только оперативное взаимодействие, но и развитие профессиональных компетенций.
По словам сенатора, Казахстан имеет аналогичные соглашения с более чем 20 странами (включая Турцию, Узбекистан, Францию, ОАЭ и другие).
Ранее Сенат ратифицировал Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах — участниках СНГ.