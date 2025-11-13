Новые правила перевозки радиоактивных материалов введут в СНГ

Как пояснил депутат Шакарим Буктугутов, радиоактивный материал, согласно определению Международного агентства по атомной энергии, это материал, содержащий радионуклиды, в котором концентрация активности, а также полная активность груза превышают значения, указанные Правиле безопасной перевозки радиоактивных материалов МАГАТЭ.

При этом, основными радиоактивными материалами, которые перевозятся (импорт/экспорт/транзит) через территорию Казахстана являются: америций-241, цезий-137, кобальт-57, иридий-192, германий-192, калифорний-252, барий-133, природный уран и другие.

— Как всем известно, наша страна является крупнейшим производителем урана в мире. Казахстан занимает 2-е место в мире по запасам урана, на долю которого приходится около 14% от мировых запасов. Согласно официальным данным, за 4-х летний период — с 2021 года по 2024 год — экспорт урана вырос с 19,71 тыс.тонн до 23,53 тыс.тонн. При этом, за первое полугодие 2025 года объем экспорта урана составил 8,78 тыс. тонн, — сообщил сенатор.

Соответственно, по его словам, рост экспорта урана из нашей страны требует повышенного внимания к безопасности, поскольку увеличение объемов и география поставок повышает риски, связанные с его транспортировкой.

— Казахстан, будучи крупнейшим мировым лидером по производству урана, наращивает экспорт, в связи с чем требуются более строгие меры безопасности на всех этапах транспортировки. Рассматриваемое Соглашение направлено на исключение необоснованных задержек при трансграничных перевозках радиоактивных материалов, обеспечение контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, координация совместных действий, направленных на стабильное функционирование процессов, связанных с перевозками радиоактивных материалов между государствами — участниками СНГ, — сказал Буктугутов.

На сегодня 3 государства-участника СНГ — Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Беларусь ратифицировали Соглашение.

Ожидается, что рассматриваемое Соглашение будет содействовать повышению ядерной и радиационной безопасности и оптимизации национальных требований к перевозкам радиоактивных материалов с учетом принципов обеспечения физической защиты.

Напомним, что в повестку дня заседания Сената Парламента РК включены следующие вопросы: