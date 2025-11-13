РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:00, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сенат рассмотрит соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ

    13 ноября в 9:30 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уран
    Фото: Kazatomprom.kz

    В повестку дня включены следующие вопросы:

    — О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках СНГ.

    Документ устанавливает рамки взаимодействия между компетентными органами, вводит процедуры уведомления и согласования перевозок, требования к упаковке и сопровождению, а также механизм обмена информацией для предотвращения непредвиденных или незаконных операций.

    По итогам 2024 года Казахстан произвел 23 270 тонн урана по сравнению с 21 112 тонн в 2023 году — рост порядка 10%. Этот показатель подчеркивает растущую роль страны в мировой ядерной отрасли. На фоне таких результатов важно формирование нормативной базы, способной сопровождать дальнейший рост и минимизировать риски, отмечал ранее председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

    — О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

    Соглашение было подписано в октябре 2024 года в Ашхабаде. Оно направлено на укрепление сотрудничества между двумя странами в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, незаконной миграцией, торговлей людьми и другими видами преступлений. Как сообщала депутат Снежанна Имашева, документ определяет формы и условия взаимодействия компетентных органов.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Законопроекты Уран СНГ Туркменистан
    Карина Кущанова
    Автор
