Сенат рассмотрит соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в СНГ

В повестку дня включены следующие вопросы:

— О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках СНГ.

Документ устанавливает рамки взаимодействия между компетентными органами, вводит процедуры уведомления и согласования перевозок, требования к упаковке и сопровождению, а также механизм обмена информацией для предотвращения непредвиденных или незаконных операций.

По итогам 2024 года Казахстан произвел 23 270 тонн урана по сравнению с 21 112 тонн в 2023 году — рост порядка 10%. Этот показатель подчеркивает растущую роль страны в мировой ядерной отрасли. На фоне таких результатов важно формирование нормативной базы, способной сопровождать дальнейший рост и минимизировать риски, отмечал ранее председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.



— О ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Соглашение было подписано в октябре 2024 года в Ашхабаде. Оно направлено на укрепление сотрудничества между двумя странами в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, незаконной миграцией, торговлей людьми и другими видами преступлений. Как сообщала депутат Снежанна Имашева, документ определяет формы и условия взаимодействия компетентных органов.