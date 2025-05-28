Казахстан и Туркменистан усилят борьбу с организованной преступностью
В Мажилис поступил законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Данное соглашение было подписано в октябре 2024 года в Ашхабаде. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между двумя странами в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, незаконной миграцией, торговлей людьми и другими видами преступлений. Кроме того, в рамках документа определены формы и условия взаимодействия компетентных органов. Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе готовит заключение по законопроекту, — сообщила депутат Снежанна Имашева.
Ранее, депутаты Мажилиса приняли Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций.
Его целью является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.