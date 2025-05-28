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    11:38, 28 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Туркменистан усилят борьбу с организованной преступностью

    В Мажилис поступил законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью», передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат Астаны

    — Данное соглашение было подписано в октябре 2024 года в Ашхабаде. Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между двумя странами в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, незаконной миграцией, торговлей людьми и другими видами преступлений. Кроме того, в рамках документа определены формы и условия взаимодействия компетентных органов. Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе готовит заключение по законопроекту, — сообщила депутат Снежанна Имашева.

    Ранее, депутаты Мажилиса приняли Соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций.

    Его целью является создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

    Теги:
    Борьба с преступностью Мажилис Туркменистан
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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