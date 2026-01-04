Глава ООН обеспокоен военными действиями США в Венесуэле

— Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент. Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми сторонами международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены, — заявил пресс-секретарь главы ООН.

Гутерриш также призвал все стороны к диалогу.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, в свою очередь, напомнил о необходимости защитить население Венесуэлы.

— Защита населения Венесуэлы имеет первостепенное значение и должна определять любые дальнейшие действия, — подчеркнул он.

Комментируя события, Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что во время кризиса необходимо руководствоваться Уставом ООН.

Вторая статья Устава гласит, напомнила Бербок, что все государства-члены ООН должны воздерживаться от «угрозы силой или ее применения» против территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.

— Мирный, безопасный и справедливый мир для всех возможен только в том случае, если верховенство права возобладает над принципом «кто сильнее, тот и прав», — предупредила она.

В субботу Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Венесуэлы и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. Вскоре они предстанут перед судом, сообщила главный прокурор США Пэм Бонди.

3 января Трамп в своем обращении из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по поводу проведенной операции в Венесуэле и будущего латиноамериканской страны заявил, что США будут управлять страной до завершения переходного этапа.

Ранее власти ряда стран выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле после нанесения США масштабного удара по территории латиноамериканской страны.