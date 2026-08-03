Еще 155 международных наблюдателей аккредитовали на выборы в Казахстане

155 наблюдателей от 9 государств и 4 международных организаций сегодня дополнительно аккредитовали в ЦИК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на заседании Комиссии, заместитель председателя Центризбиркома Мухтар Ерман рассказал о том, что международные наблюдатели из стран Европы и СНГ проявляют особый интерес к избирательной кампании, проводимой в Казахстане.

— По состоянию на 3 августа 2026 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 155 наблюдателей от 9 иностранных государств и 4 международных организаций. В том числе 86 наблюдателей — от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 22 кандидатуры — от Миссии наблюдателей СНГ, 23 наблюдателя — от МПА СНГ, 6 кандидатур — от ПА ОДКБ. Из иностранных государств: 3 наблюдателя — от Российской Федерации, по 2 наблюдателя — от Азербайджанской Республики, Республики Армения, Иорданского Хашимитского Королевства, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Союз Мьянма и Румынии, 1 кандидатура — от Украины, — проинформировал Мухтар Ерман.

Отметим, что в указанные миссии входят 74 депутата, представляющие 29 стран, в том числе Австрию, Азербайджан, Албанию, Беларусь, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Венгрию, Германию, Испанию, Италию, Кыргызстан, Латвию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Россию, Румынию, Северную Македонию, Словению, Таджикистан, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию, Черногорию, Чехию и Швецию.

Кроме того, в числе аккредитованных ЦИК делегаций 12 представляют центральные избирательные органы иностранных государств. Из них 7 делегаций возглавят Председатели Центризбиркомов из Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Пакистана, России. Дополнительно подтвердили свое участие в наблюдении главы центральных избирательных органов Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Таким образом, на сегодняшний день ЦИК аккредитовала 251 наблюдателя от иностранных государств и международных организаций. По мере поступления предложений по аккредитации данные о наблюдателях будут обновляться.

По информации ЦИК, в Казахстане в списки избирателей включены более 12 млн 600 тысяч человек.

Кроме того, в Центризбиркоме показали образец бюллетеня на выборах депутатов Курултая.

На заседании ЦИК председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров поручил уточнить списки студентов в преддверии предстоящих выборов в Курултай.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.