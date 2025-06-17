Два сотрудника иранского СМИ погибли при ударе Израиля по телецентру в Тегеране

По данным официального информагентства IRNA, в результате атаки были убиты редактор новостей Нима Раджабпур и сотрудница секретариата телерадиокомпании IRIB Масуме Азими.

Удар пришелся по главному телецентру в момент, когда велась прямая трансляция эфира. Вскоре после инцидента министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «пропагандистский рупор иранского режима исчезает».

IRNA осудило атаку, назвав ее проявлением «государственного и институционализированного террора» со стороны Израиля. В заявлении агентства подчеркивается, что удар по телецентру нарушает международные нормы, гарантирующие неприкосновенность журналистов и офисов СМИ, и является попыткой заставить замолчать голос иранского народа.

— Это преступление противоречит всем международным регламентам и демонстрирует отчаянное стремление заставить замолчать правду, — говорится в заявлении IRNA.

Агентство выразило соболезнования руководству и сотрудникам IRIB и подчеркнуло, что продолжит работать вместе с другими СМИ, чтобы доносить позицию Ирана в условиях продолжающейся агрессии.

С осуждением выступил и официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи, назвав произошедшее военным преступлением и призвав Совет Безопасности ООН принять меры.

Атака по иранскому телевидению произошла на четвертый день эскалации конфликта, когда Армия обороны Израиля заявила, что достигла превосходства в воздухе над иранской столицей и может летать над городом, не сталкиваясь с серьезными угрозами.

Напомним, с 13 июня Израиль наносит удары по территории Ирана, включая жилые районы. В результате были убиты высокопоставленные военные, а также гражданские лица. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил новых командующих, пообещав, что «жизнь Израиля станет мрачной».

В ответ Иран начал массированные удары по израильской территории — в том числе по Тель-Авиву, Иерусалиму и Хайфе. По заявлениям иранских властей, удары будут продолжаться «до тех пор, пока это необходимо».