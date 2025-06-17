Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского телевидения

Момент удара попал в прямой эфир телеканала. Сначала всполохи удара появились в левой части экрана с общей панорамой Тегерана, затем в правой части, где шла трансляция из студии, отключилась фоновая заставка, полетели обрывки бумаги, после чего ведущая покинула студию. Вскоре кадр заволокло пеплом и трансляция на несколько секунд прервалась.

Перед этим ЦАХАЛ выпустил официальное предупреждение, что планирует ударить по округу иранской столицы, в котором расположена редакция телеканала, и призвал жителей округа немедленно покинуть его. Издание Times of Israel цитировало министра обороны Израиля Исраэля Каца, который после предупреждения ЦАХАЛ заявил, что «иранский рупор пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению».

Ранее сообщалось, что 74 казахстанца выехали из Ирана при содействии МИД РК.