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    21:40, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского телевидения

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию, где находится редакция иранского государственного телеканала IRIN. Местные телеграм-каналы публикуют кадры горящего здания, над которым поднимается густой дым, по предварительным данным, есть пострадавшие, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского телевидения
    Фото: кадр из видео

    Момент удара попал в прямой эфир телеканала. Сначала всполохи удара появились в левой части экрана с общей панорамой Тегерана, затем в правой части, где шла трансляция из студии, отключилась фоновая заставка, полетели обрывки бумаги, после чего ведущая покинула студию. Вскоре кадр заволокло пеплом и трансляция на несколько секунд прервалась.

    Перед этим ЦАХАЛ выпустил официальное предупреждение, что планирует ударить по округу иранской столицы, в котором расположена редакция телеканала, и призвал жителей округа немедленно покинуть его. Издание Times of Israel цитировало министра обороны Израиля Исраэля Каца, который после предупреждения ЦАХАЛ заявил, что «иранский рупор пропаганды и подстрекательства находится на пути к исчезновению».

    Ранее сообщалось, что 74 казахстанца выехали из Ирана при содействии МИД РК.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Телевидение Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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