Долгострой у озера Сайран в Алматы снесли: что происходит на участке

Объект расположен вблизи озера Сайран в Алматы по проспекту Абая, 191/1а, рядом с Институтом горного дела и «Южказнедра». Сегодня территория полностью огорожена, на участке продолжаются демонтажные работы: спецтехника разбирает остатки фундамента, а рабочие аккуратно сортируют и вывозят арматуры.

Еще недавно здание, частично покрытое граффити, воспринималось жителями как своеобразный неформальный арт-объект и напоминание о затянувшемся строительстве. Теперь от него не осталось видимых следов — участок полностью очищен.

Что будет на этом месте — пока неизвестно

Земельный участок площадью 0,6747 гектара находится в частной собственности. В городских службах отметили, что информация о собственнике не может быть раскрыта, поскольку относится к персональным данным.

Фото: Kazinform/Александр Павский

Также в управлении архитектуры и градостроительства Алматы не сообщили, за чей счет проводился демонтаж. По их словам, эти сведения не относятся к их компетенции и не зафиксированы в подтвержденном виде.

История долгостроя

Строительство здания началось в 2006 году силами АО «Корпорация Куат». Однако уже через два года работы были остановлены из-за отсутствия финансирования — объект так и остался на уровне 10 этажа.

Фото: Kazinform/Александр Павский

Общая площадь недостроенного сооружения составляла 14 583 квадратных метра. Со временем здание стало одним из заметных символов незавершенного строительства в городе.

В январе этого года сообщалось о начале сноса объекта. До этого стало известно, что в августе 2022 года участок был приобретен физическим лицом, а в апреле 2024 года ему выдали архитектурно-планировочное задание на строительство административного здания с объектами обслуживания и обязательным демонтажем существующего недостроя.

Что дальше

Пока официальной информации о будущем проекта нет. На месте продолжаются работы по зачистке территории, а дальнейшая застройка будет зависеть от планов собственника участка и согласованных градостроительных решений.

Фото: Kazinform/Александр Павский

Стоит отметить, что в мегаполисе насчитывается 13 объектов незавершенного строительства, «замороженных» в разное время — начиная с 1988 года. Ранее наше агентство выясняло, какие решения приняты по этим долгостроям.

Недавно мы также рассказывали о долгострое на берегу реки Есентай — элитной гостинице The Kempinski Grand Asia Hotel, строительство которой началось почти 13 лет назад. Однако спустя время работы были приостановлены и до настоящего времени так и не возобновились.

В городе находится еще один элитный отель на берегу реки Есентай в Бостандыкском районе — в микрорайоне Коктем-3. Ранее объект принадлежал Кайрату Сатыбалды. В 2023 году здание было передано в собственность государства, и теперь там планируется размещение городских судов.